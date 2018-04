Berlusconi fa saltare il piano di Salvini e Di Maio

Governo - le opzioni di Mattarella/ Ipotesi Roberto Fico : saltare Di Maio per superare il veto a Berlusconi : Governo , le opzioni di Mattarella : il mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati avanza tra le Ipotesi . Di Maio e Salvini non sarebbero disposti ad accettare un pre-incarico(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:02:00 GMT)

[Il retroscena] Mattarella ai leader : "tempo scaduto". Darà l'incarico. Ma il Berlusconi show fa saltare il patto Salvini-Di Maio : A chi mette in guardia il Cavaliere da scelte "umilianti" come l'appoggio esterno al governo Lega-M5s magari con qualche figura tecnica nei ministeri caldi per Forza Italia , Economia e Sviluppo ...