“Berlusconi è il male assoluto” | per il 50 | 6% degli italiani Di Battista ha ragione

Sondaggi - “Berlusconi è il male assoluto : siete d’accordo?”. Il 50 - 6% di intervistati dice “molto”. Solo il 2% “per nulla” : Una definizione di Alessandro Di Battista su cui è stato chiesto il parere degli italiani. È quanto fatto da Emg Acqua per Cartabianca, la trasmissione Rai di Bianca Berlinguer. Oggetto? Silvio Berlusconi, definito dall’esponente del Movimento 5 Stelle come “il male assoluto “. I risultati sono sorprendenti. La domanda posta a circa duemila intervistati era la seguente: “Di Battista del Movimento 5 Stelle ha definito ...

Di Battista : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese”. FI : “Ignobile - M5s lo condanni” : “Berlusconi è il male assoluto del nostro Paese”. “L’Italia è una Repubblica fondata sul ricatto politico”. Alessandro Di Battista, ormai ex deputato M5s e in procinto di partire per il Centro America, è intervenuto su Facebook alla vigilia del secondo giro di consultazioni. Ed è tornato ad attaccare l’ex Cavaliere per ribadire che il Movimento, qualsiasi saranno le evoluzioni politiche, non accetterà mai di ...