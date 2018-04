BERLUSCONI CONTRO SALVINI | “IMPOSSIBILE GOVERNO CON M5S” “Mi accusano di mafia li

BERLUSCONI CONTRO i 5 Stelle : «A Mediaset pulirebbero i bagni». È rivolta sui social : «Di Maio ha una buona parlantina, ma non ha fatto niente di buono». Ma dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, i grillini sono lapidari: «Tomba» su Forza Italia per il prossimo governo

Trattativa Stato-mafia - M5s contro BERLUSCONI : “Pietra tombale su FI”. Di Maio : “Muore la Seconda repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del ...

BERLUSCONI CONTRO M5s : 'A Mediaset pulirebbero i cessi'. La replica : 'Meglio che accordarsi con la mafia' : "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...

Trattativa Stato-mafia - M5s contro BERLUSCONI. Sibilia : “Ora deve sparire”. Di Maio : “Muore la Seconda Repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, il Movimento 5 stelle va all’attacco dell’ex Cavaliere. Il primo è stato il deputato M5s Carlo Sibilia. Poi sempre in rete, è intervenuto il Capo ...

BERLUSCONI a ruota libera contro i 5 Stelle : "A Mediaset li prenderei a pulire i cessi" : Silvio Berlusconi furibondo contro i 5 Stelle. "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi", ha detto il leader di Forza Italia in un comizio a Casacalenda...

"A Mediaset pulirebbero i cessi" BERLUSCONI choc contro i 5S Replica : Meglio dei patti con la Mafia : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

"A Mediaset pulirebbero i cessi" BERLUSCONI choc contro i 5S Replica : "Meglio dei patti con la Mafia" : Una frase choc di Silvio Berlusconi accende di nuovo il dibattito politico, mentre al Colle Sergio Mattarella si è preso due giorni per riflettere sul da farsi dopo che il presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato Segui su affaritaliani.it

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro BERLUSCONI : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Strali di BERLUSCONI CONTRO M5s : 'A Mediaset pulirebbero i cessi' : "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...

Salvini contro BERLUSCONI : “Gioca a distruggere”. E si dice pronto a mettersi “a disposizione di Mattarella in prima persona” : Tra i due litiganti, il terzo fa un passo avanti. Anzi tre. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che si appella al Pd ribadendo la distanza dal M5s, Matteo Salvini rimescola le carte. E dal mazzo estrae se stesso: “Piuttosto che riportare al governo il Pd, faccio tre passi avanti io”, dichiara alla stampa durante la visita al Salone del Mobile a Milano, e mette in chiaro di essere pronto “a mettermi a disposizione ...

BERLUSCONI : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

BERLUSCONI : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui riflettere : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è stata...

BERLUSCONI : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico : Silvio Berlusconi seppellisce definitivamente l'ipotesi di un governo appoggiato da centrodestra e M5S. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intanto è al...

BERLUSCONI CONTRO M5s : “È il partito dei disoccupati - sono disgustato” : Il leader di Forza Italia attacca duramente i 5 Stelle e apre ad un’alternativa “con uomini saggi” dei gruppi misti ed esponenti del Pd