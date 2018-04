Berlusconi chiude al M5S | ' mi sono rotto'

Berlusconi chiude a M5S : mi sono rotto - governo solo centrodestra : Larino, 20 apr. , askanews, - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di governo con i Cinquestelle da Larino , Campobasso, , dove il leader di Forza ...

M5S chiude (di nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Di Maio a Salvini : "Resta con Berlusconi? Qualche giorno e il forno si chiude" : Luigi Di Maio replica senza mezzi termini all’ennesima uscita di Matteo Salvini. Ospite di “Otto e mezzo” su La7, il leader del Movimento 5 Stelle chiude ancora una volta all’ipotesi di un governo con Lega e Forza Italia. I ‘grillini’ sono disponibili a trattare con il ‘Carroccio’, ma non vogliono sentir parlare di Silvio Berlusconi: “Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i ...

Di Maio chiude a Salvini : “Non voteremo ammucchiata - seguendo Berlusconi si condanna a irrilevanza” : Luigi Di Maio risponde duramente al centrodestra e a Matteo Salvini: "Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto. Salvini preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza".Continua a leggere

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Berlusconi vuole 'partire dal centrodestra' ma chiude a M5s : no a pauperismo : Roma, 5 apr. , askanews, Il governo che si prova a formare 'non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra, e dal leader della forza più votata, cioè la Lega'. ...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...