Berlusconi bombarda centrodestra e trattative di governo | “Il M5s è un pericolo come i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) Di tempo non ce n’è più, è arrivato il momento di rompere tutto. Silviofa quello che voleva fare da giorni, quello che aveva fatto capire con i gesti di Marcel Marceau. Non ce la fa più a seguire la strada indicata da Matteo Salvini. Ha sopportato di incoronarlo, a fatica, leader del. Ma dopo i tentativi di trattativa, approfitta delle conclusioni di Luigi Di Maio (un contratto disolo con la Lega) per trasformarle in un casus belli. E nell’esatto momento in cui Salvini chiama la Casellati mentre lei sale i gradini del Quirinale per andare a riferire gli esiti del mandato esplorativo per dire che ancora sta parlando con Di Maio per capire cosa fare, lui – il leader di Forza Italia – sale su un palco a Larino, in provincia di Campobasso, nel Molise diventato capitale della politica nazionale, e spacca tutto: il confronto logorante ...