Beautiful | salta l’episodio del 25 aprile | anticipazioni trame dal 23 al 28 aprile

Beautiful salta oggi per lasciar spazio al TG5. Anticipazioni della settimana : Rena Sofer, Kimberlin Brown Niente Beautiful oggi. La soap a stelle e strisce non andrà in onda per lasciare spazio al TG5 che si allunga per un approfondimento sui risultati elettorali. Il clan Forrester tornerà domani, su Canale 5 alle 13.40, per una nuova settimana di amori e intrighi. A tenere banco sarà la rivelazione di Sheila ad Eric, sulla tresca tra la moglie e il figlio. L’anziano stilista perdonerà Quinn e Ridge? Di seguito ...