Beautiful | SALLY SPECTRA già di ritorno nelle puntate americane Anticipazioni

Beautiful - anticipazioni USA : THOMAS e SALLY partono con l’approvazione di Ridge : Come già riportatovi, con la puntata di Beautiful che negli Stati Uniti è andata in onda il 5 aprile, THOMAS Forrester e SALLY Spectra si congedano dalle vicende della soap, almeno per ora. Con la stilista scompare l’intero gruppo “Spectra 2.0”, sebbene personaggi come Shirley, Darlita, Saul e Coco non avranno un congedo ufficiale in scena. L’offerta con cui il rampollo di casa Forrester ha riconquistato SALLY non ...

Beautiful : RIDGE scagionato - THOMAS si porta via SALLY (anticipazioni americane) : “Chi ha sparato a Bill Spencer” è stato il tema conduttore delle puntate americane di Beautiful dell’ultimo periodo: il magnate dell’editoria ha seriamente rischiato la vita e a quel punto si è aperto anche un caso poliziesco teso a scoprire chi possa aver attentato alla vita di “Dollar Bill”. Il principale indiziato è stato sin dall’inizio RIDGE Forrester, il quale in breve tempo si è ritrovato in ...

Beautiful - anticipazioni americane : ecco quando THOMAS e SALLY usciranno di scena : Da tempo ve ne parliamo, ma ora abbiamo la data ufficiale di quando THOMAS Forrester e SALLY Spectra usciranno ufficialmente di scena nelle puntate americane di Beautiful. La coppia di stilisti avrà il suo finale (almeno per ora) il prossimo 5 aprile. Il primogenito di Ridge, nelle ultime settimane, era tornato per arricchire la storyline sul tentato omicidio di Bill Spencer: anche lui infatti aveva un possibile movente per sparare ...

Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2018 : Caroline e Sally si contendono il cuore di Thomas : Bill tenta di convincere il Forrester a tornare insieme alla madre di Douglas. Tra Caroline e Sally è guerra aperta.

Beautiful / Thomas mette le cose in chiaro : lui ama solo Sally Spectra! (Anticipazioni 22 marzo) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 22 marzo: Thomas mette le cose in chiaro con Bill Spencer, dicendogli che tra lui e Caroline non potrà esserci un futuro insieme.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 04:36:00 GMT)

Beautiful/ Anticipazioni puntate americane : Courtney Hope (Sally Spectra) lascia la soap : Anticipazioni Beautiful, puntata 20 marzo: Sheila Carter è stata colpita da Steffy, approfitterà della situazione a suo vantaggio? Ridge cerca di mantenere il segreto sul suo bacio a Quinn.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Anticipazioni Beautiful : SALLY SPECTRA esce di scena nelle puntate americane! : Tra i fan di Beautiful la questione era già da un po’ nell’aria e più volte vi abbiamo fatto riferimento, a partire dall’indiscrezione riportatavi alcune settimane fa e che voleva il nuovo clan SPECTRA prossimo all’uscita di scena. A confermarlo è un messaggio sui social network di Courtney Hope che da poco più di un anno presta il suo volto a SALLY SPECTRA (pronipote della rossa originale): attraverso il suo post, ...

Beautiful - Sally Spectra va via : Courtney Hope lascia la soap : Sally Spectra lascia Beautiful: l’annuncio dell’attrice Courtney Hope Un nuovo addio a Beautiful: il personaggio di Sally Spectra è stato tagliato fuori dalle trame della soap. A farlo sapere l’attrice Cortuney Hope, che ha annunciato l’addio alla serie dopo un solo anno di lavoro. Com’era prevedibile, con il ritorno di Hope a Los Angeles gli […] L'articolo Beautiful, Sally Spectra va via: Courtney Hope lascia ...

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas torna a Los Angeles e chiede perdono a Sally : Graditissimo ritorno in questo periodo, per i fans americani di The Bold and The Beautiful! Nella soap opera è tornato Pierson Fodé, che da il volto al bel Thomas Forrester. Come sappiamo, l’attore ha detto addio a Beautiful diverso tempo fa, preferendo dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo alcuni mesi di assenza, però, è tornato nel cast, purtroppo solo temporaneamente. Vediamo il motivo di questo rientro a sorpresa, e quale ruolo ...

Beautiful - anticipazioni americane : Sally accetta di andare a New York con Thomas ma… : Come già anticipatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sally Spectra è protagonista di una rapida riconciliazione con Thomas Forrester, tornato a Los Angeles per chiederle perdono e rivelarle l’inganno subito da parte di Bill e Caroline Spencer. Nelle puntate italiane, la vicenda inizierà già nelle prossime settimane e avrà conseguenze nei mesi a venire, a partire dalla decisione di Thomas di lasciare Sally per telefono, ...

Beautiful : il ritorno di THOMAS sarà legato a SALLY (anticipazioni americane) : Manca poco! Nelle puntate americane di Beautiful, Pierson Fodè riprenderà i panni di THOMAS Forrester a partire dall’episodio in onda il 9 marzo. Per l’attore, il cui personaggio è uscito di scena lo scorso settembre, sarà tuttavia una breve permanenza, utile ai fini della narrazione ma che, almeno ad oggi, non comporterà un suo reintegro in pianta stabile. Fodè, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto che dal 2015 lo ha ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY punta verso BILL la sua pistola d’oro… : Come già vi avevamo suggerito, nelle più recenti puntate americane di Beautiful SALLY Spectra ha attentato alla vita di BILL Spencer, puntandogli contro una pistola e… premendo il grilletto! A spingere SALLY oltre il limite è stato il rifiuto da parte dell’editore di finanziare il rilancio della Spectra Fashions, come le avevano promesso lui e Liam. Quest’ultimo, troppo preso dai suoi problemi matrimoniali e dimessosi dalla ...

Beautiful : SALLY SPARERÀ A BILL SPENCER? (Anticipazioni americane) : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful SALLY Spectra si presenterà da BILL Spencer chiedendogli di mettere le cose a posto per il suo marchio di moda. Il contenuto della conversazione non è ancora stato chiarito, ma appare evidente che la stilista richiederà che BILL finanzi il rilancio della Spectra Fashions come risarcimento dell’incendio con cui ha tentato di sabotarla alcuni mesi fa. Tuttavia le ...

Beautiful - anticipazioni americane : la richiesta di Sally : anticipazioni Beautiful, puntate americane: il rifiuto di Liam Ogni giorno, quasi tre milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale 5 per seguire le vicende dei protagonisti di Beautiful, la soap americana più seguita al mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che la protagonista delle prossime puntate sarà Sally Spectra. La ragazza sta facendo di tutto per rilanciare la Spectra Fashions ma non può più contare ...