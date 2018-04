Beautiful | cosa vuole in cambio BILL per la libertà di TAYLOR? anticipazioni USA

Beautiful : in PAM c’è qualcosa che non va - anticipazioni americane : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful le indagini sul tentato omicidio di Bill Spencer punteranno in direzione di Ridge Forrester, tuttavia il mistero che ruota attorno all’attentato resta ancora senza risposte. Chi ha sparato all’editore? Già nei prossimi episodi USA la narrazione tornerà a toccare personaggi che sono stati coinvolti più tardivamente nella complessa vicenda “ad ombrello” ...

“Cosa succede a Eric Forrester”. Beautiful - arriva il colpo di scena. Fan della soap opera amatissima - preparatevi a uno ‘choc’ (se non riuscite a resistere alla tentazione di saperlo prima di tutti) : Beautiful, la soap opera più longeva di tutte, non smette di lasciare il suo affezionato pubblico senza fiato. Chi non lo segue (e non è quindi tra i 300 milioni di spettatori che ogni giorno nel mondo si sintonizzano) dirà: ma come è possibile che dopo tutti questi anni ci siano ancora colpi di scena? È possibile, invece. Giusto due numeri: la prima puntata della soap opera più seguita in assoluto (viene trasmessa in circa 100 Paesi) è ...