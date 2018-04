Beautiful | Brooke Logan regina dei matrimoni in un' infografica

Beautiful - anticipazioni americane : tra TAYLOR e BROOKE saranno scintille? : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, TAYLOR Hayes sembrerebbe decisa a lasciare Los Angeles. Consapevole di aver perso il controllo quando ha sparato a Bill Spencer, la donna ritiene di doversi curare e, nel frattempo, di dover stare lontano dai suoi cari, per i quali teme di poter costituire un pericolo. Avendo più chiaro cosa è successo tra Steffy e Bill, la psichiatra continua a temere però che la figlia possa essere in pericolo, ...

“Rifattissima”. Avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto : com’è oggi - a 57 anni : Avete più visto Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful? È stata ospite al Maurizio Costanzo Show e se vi siete persi la puntata e, soprattutto, Avete bene in mente come era l’attrice, bè, probabilmente fisserete le sue nuove fotografie strizzando più e più volte gli occhi e finirete col credere alle recenti accuse che le sono state mosse: i famosi ritocchini. Sembra parecchio più giovane dei 56 – quasi 57 – che ...

Katherine Kelly Lang - Brooke Logan di Beautiful/ La diva si trasferirà in Australia? (Maurizio Costanzo Show) : Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful, questa sera sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show per parlare dei suoi progetti future e delle voci sul suo trasferimento...(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:44:00 GMT)

Beautiful Anticipazioni 29 marzo 2018 : Brooke rimprovera R.J e Coco : I due ragazzi sono state vittime di un incidente stradale, causato dalla distrazione della Spectra alla guida.

Beautiful - anticipazioni americane : BROOKE affronta BILL - ecco perché… : Appena risvegliatosi dal breve coma seguito al colpo di pistola che qualcuno ha sparato contro di lui, BILL Spencer – nelle prossime puntate americane di Beautiful – si confronterà con BROOKE Forrester circa le accuse da lui mosse contro Ridge Forrester. Le anticipazioni descrivono BROOKE guidare la sua famiglia nel sostenere l’innocenza dello stilista, per il quale è stata preoccupata fin dall’inizio, intuendo come fosse ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY litiga con BROOKE e HOPE? : Serenità familiare agli sgoccioli? Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful sembrano suggerire che i più distesi e maturi rapporti all’interno del nucleo familiare di Ridge Forrester stiano per subire qualche scossone che ha il sapore dei “periodi passati”. La figlia dello stilista, STEFFY Spencer, avrà infatti delle conversazioni non proprio piacevoli con la matrigna BROOKE e la sorellastra Hope. I motivi? Sempre ...

Don Diamont e Hanna Karttunen/ La star di Beautiful : "Sono il 150mo marito di Brooke" (Ballando con le stelle) : Il noto attore americano Don Diamont star del cast di Beautiful, gareggia in questa edizione di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Hanna Karttunen.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Ridge e Brooke/ Beautiful Usa - nuovo matrimonio in arrivo a discapito di Thorne? : Ridge e Brooke verso l'ennesimo matrimonio, ma a discapito di chi questa volta? Di Thorne che tornato in Beautiful ha mosso i sentimenti dello stilista, sembra.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:36:00 GMT)

Roma - Brooke Logan di Beautiful alla maratona : 'È la mia passione - l'8 aprile ci sarò' : Brooke Logan , la prima donna di Beautiful, alla maratona di Roma . Lo comunicano gli organizzaroti: 'La regina della più fortunata serie televisiva del mondo, Beautiful, sarà la star della 24esima edizione dell'Acea maratona di Roma del prossimo 8 aprile. Katherine Kelly Lang, ovvero la Brooke Logan di Beautiful, da pochi anni ha iniziato a correre, ...

Beautiful - Ridge e Brooke si risposano ancora. E Stephanie risorge : «Ciao - mia piccola dolce sgualdrina della Valley» – Video : Brooke con il quadro di Stephanie Ridge e Brooke si sono sposati. Quante volte sia già successo non conta, ciò che conta è che i due protagonisti storici di Beautiful, dopo mille peripezie e diversi altri amanti, siano convolati ancora una volta a nozze nelle puntate americane, scegliendo di passare il resto della vita l’uno con l’altra (per ora). E a queste nozze hanno partecipato tutti i loro cari, inclusi i defunti. Beautiful ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future febbraio 2018 : Brooke risposa Ridge - Carter e Maya vicini : Cosa bollirà in pentola nelle trame future di Beautiful? Le anticipazioni americane di febbraio 2018 vi chiariranno ogni dubbio: innanzitutto, preparatevi a un nuovo matrimonio tra Ridge Forrester e Brooke Logan. Sì, ce la faranno ancora, torneranno a scambiarsi promesse e il loro amore non avrà mai fine. Come la soap opera stessa. Ma questa è un'altra storia, torniamo a parlare delle anticipazioni americane di Beautiful, perché potrebbe nascere ...

Beautiful - ne vedremo delle belle in USA : problemi per Ridge e Brooke? Video : #Beautiful continua a essere una delle soap opera di maggior successo [Video]del panorama televisivo mondiale, venendo trasmessa in 100 Paesi e ottenendo una media di 400 milioni di telespettatori ogni giorno. In Italia, la programmazione di Beautiful è resa ardua da Mediaset, la quale ogni giorno inframmezza la puntata con numerosi spot pubblicitari e repliche di puntate precedenti. Questo pessimo atteggiamento sta scontentando i fans ma lo ...

