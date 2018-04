Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori-bis? La smentita

«Beatrice Borromeo di nuovo mamma - ha partorito con 5 settimane di anticipo» - l'indescrezione su Chi : «Beatrice Borromeo di nuovo mamma, ha partorito con 5 settimane di anticipo». È l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. La notizia, ancora non confermata ufficialmente,...

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi - è nato il secondo figlio : Tra domenica 15 e lunedì 16 aprile è nato il secondogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Si sapeva da qualche mese che la coppia fosse in dolce attesa e adesso è arrivato/a (non si sa ancora di che sesso sia) con cinque settimane d’anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista, è nono in linea di successione e al momento non se ne conosce il nome ma si sa che è nato all’ospedale Princess Grace di Monaco, ...

“Come mi ha ridotta…”. Beatrice Borromeo choc : “È successo dopo l’intervento chirurgico” : Uno scandalo che si allarga e che coinvolge anche nomi molto noti del mondo dello spettacolo. È quello che ha visto coinvolti quattro primari, due dell’ospedale Pini di Milano e due del Galeazzi, un direttore sanitario e un imprenditore. Per tutti le accuse sono di corruzione e rientrano nelle indagini su un giro di tangenti nella sanità milanese coordinate dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella. Su uno di ...

Beatrice Borromeo : "Anch'io operata da Giorgio Maria Calori. Non era necessario e ha commesso errori. Il ginocchio ogni tanto mi cede" : "Mi ha operato al ginocchio, e ancora ogni tanto mi cede ancora. Secondo altri ortopedici non era necesssario farlo e ha commesso degli errori". Anche Beatrice Borromeo è stata operata da Giorgio Maria Calori, il primario del Pini agli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione. La giornalista riporta la sua esperienza, avvenuta nel febbraio 2016, sul Fatto quotidiano: un racconto che è pronta a ripetere in procura. Si legge ...