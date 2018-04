Beach volley | World Tour Xiamen 2018 L’Italia che vince in panchina | Paulao e Tomatis

(Di venerdì 20 aprile 2018) Giornata pienissima, quella odierna, al Torneo 4 Stelle diin Cina con grandi soddisfazioni per i due tecnici italiani (di adozione,a tutti gli effetti) rispettivamente alla guida della nazionale cinese, che torna a piazzare una coppia in un ottavo di finale femminile di un torneo importante come quello sulla sabbia di casa e della Repubblica Ceca che agli ottavi di finale di coppie ne piazza ben due, una al maschile e una al femminile. Particolarmente significativo il risultato delle cinesi Wang/Xia, allenate dall’ex ct azzurro, che hanno sconfitto ai sedicesimi le brasiliane Taiana Lima/Carol che partivano con i favori del pronostico. per Andrearisultato atteso con Kvapilova/Kolocova al femminile, molto meno per Perusic/Schweiner (che nelle qualificazioni avevano eliminato gli azzurri Carambula/Pasquale) bravi a battere i canadesi ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Alison/Bruno si salvano - Doppler/Horst perdono un set 38-36 - Walsh rientra vincendo : Sparita in fretta l’ItalBeach dal panorama del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina ci si appresta a vivere la seconda giornata delle sfide del tabellone principale che condurrà dritta verso la fase ad eliminazione diretta. In campo maschile si giocheranno nella notte italiana le finali dei gironi preliminari e il primo turno della fase ad eliminazione diretta (sedicesimi), in campo femminile le finali primo e terzo posto dei gironi ... : Sparita in fretta l’Italdal panorama del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina ci si appresta a vivere la seconda giornata delle sfide del tabellone principale che condurrà dritta verso la fase ad eliminazione diretta. In campo maschile si giocheranno nella notte italiana le finali dei gironi preliminari e il primo turno della fase ad eliminazione diretta (sedicesimi), in campo femminile le finali primo e terzo posto dei gironi ...

Beach volley : eliminati Ranghieri-Caminati a Xiamen : Xiamen , CINA, -Dura soltanto due partite l'avventura di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel torneo 4 stelle di Xiamen . Nel primo incontro la coppia italiana è stata superata dai polacchi Bryl-... , CINA, -Dura soltanto due partite l'avventura di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel torneo 4 stelle di. Nel primo incontro la coppia italiana è stata superata dai polacchi Bryl-...

Beach volley - World Tour 2018 - Xiamen. Sindrome cinese : Italia già fuori dai giochi : Quattro sconfitte e una sola, inutile vittoria, questo il bilancio molto negativo dell’ItalBeach al torneo World Tour 4 Stelle di Xiamen. Dopo le eliminazioni nelle qualificazioni di Carambula/Pasquale e Menegatti/Giombini, arriva l’uscita nel primo turno del tabellone principale per Ranghieri e Caminati che, dopo un avvio di stagione incoraggiante, chiudono per la prima volta senza vittorie un torneo e per due volte sono crollati ... : Quattro sconfitte e una sola, inutile vittoria, questo il bilancio molto negativo dell’Italal torneo4 Stelle diDopo le eliminazioni nelle qualificazioni di Carambula/Pasquale e Menegatti/Giombini, arriva l’uscita nel primo turno del tabellone principale per Ranghieri e Caminati che, dopo un avvio di stagione incoraggiante, chiudono per la prima volta senza vittorie un torneo e per due volte sono crollati ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Azzurri : missione main draw fallita - è crisi nera al femminile. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Niente tabellone principale per le due coppie azzurre impegnate nel torneo di qualificazione del torneo del World Tour 4 Stelle di Xiamen in Cina. Saranno dunque Ranghieri e Caminati a rappresentare l’Italia nel main draw le cui sfide iniziano nella notte. Due eliminazioni diverse, quelle subite dalle coppie italiane. A testa alta per Carambula/Gabriele, eliminati al tie break del secondo turno dopo una doppia battaglia con coppie di buon ... : Niente tabellone principale per le due coppie azzurre impegnate nel torneo di qualificazione del torneo del4 Stelle di Xiamen in Cina. Saranno dunquea rappresentare l’Italia nelle cui sfide iniziano nella notte. Due eliminazioni diverse, quelle subite dalle coppie italiane. A testa alta per Carambula/Gabriele, eliminati al tie break del secondo turno dopo una doppia battaglia con coppie di buon ...

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Torna l’azzurro nel circuito mondiale : tre coppie italiane al via in Cina : Scatta nella notte italiana con i due molto ben frequentati tornei di qualificazione, il torneo 4 Stelle del World Tour in programma a Xiamen in Cina che apre, di fatto, la stagione primaverile/estiva del circuito mondiale con tutti i tornei più importanti della stagione che conduce dritta alle qualificazioni olimpiche. Sono tre le coppie italiane iscritte al torneo cinese (che non vedrà al via Lupo/Nicolai, pronti a rientrare la prima settimana ... : Scatta nella notte italiana con i due molto ben frequentati tornei di qualificazione, il torneo 4 Stelle delin programma a Xiamen inche apre, di fatto, la stagione primaverile/estiva delcon tutti i tornei più importanti della stagione che conduce dritta alle qualificazioni olimpiche. Sono tre leiscritte al torneo cinese (che non vedrà al via Lupo/Nicolai, pronti a rientrare la prima settimana ...