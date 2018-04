BCE | Draghi | stimoli monetari ancora necessari

BCE : Draghi - "pazienza - persistenza e prudenza" ancora necessarie : ... 20 apr - "Sebbene la nostra fiducia nell'outlook dell'inflazione sia migliorata, le incertezze restanti rendono ancora necessarie la pazienza, la persistenza e la prudenza in merito alla politica ...

BCE - Draghi : crescita robusta ma serve ancora pazienza : 'L'economia dell'area dell'euro ha continuato a espandersi in modo robusto, con una crescita diffusa in tutti i paesi e settori'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel discorso depositato ...

BCE - incontro tra Mario Draghi e gli studenti di Generazione Euro : ... Mario Draghi, ai ragazzi del premio Generazione Euro, la gara aperta agli studenti delle scuole secondarie superiori appassionati di economia. SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13:

Draghi : volatilità mercati non particolare fonte di preoccupazione per BCE : Il calo che ha interessato i mercati azionari dall'inizio dell'anno non ha avuto ripercussioni sulle condizioni finanziarie dell'Eurozona. E' quanto ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla BCE arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

BCE : Liikanen - l'incognita nella corsa per successione di Draghi : ... 'riposizionato al centro rispetto alla precedente linea intransigente, appoggiando le misure ultra espansive varate contro il peggior crollo dell'economia dagli anni '20 del secolo scorso'. Quindi, ...

Draghi : la politica monetaria della BCE rimarrà paziente - persistente e prudente : Durante questo periodo, l'economia si è sviluppata in maniera persino più solida di quanto non ci aspettassimo e la fiducia nell'eurozona è aumentata. Ma non è perché la crescita reale è forte che ...

BCE - Draghi : forza euro potrebbe pesare su inflazione in futuro - modifiche politica monetaria prevedibili : Mario Draghi ha avvertito che "la forza dell'euro potrebbe pesare sull'inflazione" in futuro. Il numero uno della Bce, che ha parlato in occasione di una conferenza che si è svolta a Francoforte, ha ...

BCE - Draghi : fine QE solo con aggiustamento sostenibile inflazione - c'è bisogno ancora di prove : "Un eventuale aggiustamento sostenibile dell'inflazione verso il target è la condizione affinché gli acquisti di asset , bond sovrani e corporate bond dei paesi membri della Bce rilevati nell'ambito ...

BCE - Draghi : politica sarà 'prevedibile' - salvo sorprese lato inflazione : Pertanto la politica monetaria resterà ' prudente, paziente e persistente '. Sono buone notizie per l'Italia, che dipende ancora fortemente dagli aiuti della Bce sul mercato nella forma di manovre ...