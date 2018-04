Batteria andata per l’Asus ZenFone 2? Ecco i costi da dover considerare

optimaitalia

(Di venerdì 20 aprile 2018) Crescono con il trascorrere delle settimane le lamentele da parte di coloro che stanno riscontrando problemi sempre più pesanti con ladell'Asus2. Al dì là di qualche bug isolato ed anomalo che abbiamo trattato anche sul nostro magazine nei mesi scorsi, è importante concentrarsi in questi giorni anche sulla possibilità di sostituire questo particolare componente. L'operazione non è delle più semplici, giusto premetterlo per coloro che non dispongono di conoscenze avanzate in questo mondo, al punto che non molto tempo fa vi ho rimandato ad un vero e proprio tutorial sotto questo punto di vista.Quali sono iche si devono affrontare in un contesto di questo tipo? Partiamo col dire che, oggi 20 aprile, è possibile assicurarsi il prodotto con una spesa che varia dai 15 ai 18 euro, almeno prendendo come punto di riferimento i prezzi migliori che sono disponibili in ...