Basket | Eurolega 2018 | Fenerbahce batte Baskonia e vola sul 2-0 | l’Olympiacos impatta col

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Sopron la spunta sullo Yakin Dogu e vola in finale! : La Finale dell’Eurolega femminile sarà tra Sopron Basket e UMMC Ekaterinburg. Le padrone di casa l’hanno spuntata sullo Yakin Dogu Universitesi nella seconda semiFinale, volando all’epilogo della massima competizione per club del Basket femminile. Una vittoria sofferta e sudata quella delle ungheresi, che dopo una prima parte dominata si sono fatte riprendere, riuscendo però a prevalere nella volata Finale. Un successo che ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Ekaterinburg è la prima finalista! Battuta la Dynamo Kursk nel derby russo : La Final Four dell’Eurolega femminile si è aperta col botto. La Dynamo Kursk si presentava a Sopron imBattuta ma proprio nella semifinale, il derby contro l’UMMC Ekaterinburg, ha conosciuto l’unica sconfitta della sua campagna europea. Dolorosa, perché costringe le russe ad abdicare. A giocarsi la finale domenica saranno quindi le ragazzi di Miguel Mendez, che ora attendono la vincente della sfida tra Yakin Dogu e le padrone di ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA va sul 2-0 con il Khimki - il Real pareggia con il Panathinaikos : Sono cominciate le gara-2 dei playoff di Eurolega. Il CSKA conferma la sua supremazia nel derby di Mosca contro il Khimki e si porta sul 2-0 dopo la vittoria casalinga per 89-84. Nell’altra serie, invece, il Real Madrid riesce ad espugnare OAKA per 89-82 e pareggia i conti con il Panathinaikos, ribaltando anche il vantaggio del fattore campo. Nonostante le assenze importanti di De Colo ed Hines, il CSKA Mosca riesce a trovare una vittoria ...

Basket femminile - Final Four Eurolega 2018 : Dynamo Kursk favorita - ma c’è il derby russo. Sopron ospita e sogna - Yakin Dogu vuole il primo titolo : Nel fine settimana l’Eurolega elegge la sua regina. In Ungheria a Sopron sono in programma le Final Four. Venerdì le semiFinali e domenica la Finale che assegnerà il titolo. Oltre alle padrone di casa del Sopron Basket, ci sono le due squadre russe della Dynamo Kurs e dell’UMMC Ekaterinburg e le turche dello Yakin Dogu. La Dynamo Kursk torna anche in questa stagione alle Final Four e le russe sono le campionesse in carica. Una ...

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce si impongono in gara-1 dei play-off : Altre due partite assai interessanti nella serata dedicata ai play-off di Eurolega 2017-2018. Otto le squadre rimaste per contendersi il titolo continentale ed accedere alla Final Four e successivamente cercare di conquistare il trono d’Europa. I lituani dello Zalgiris, sorpresa di questo torneo, firmano un’altra impresa sul campo dei greci dell’Olympiacos (gara-1). Match che si decide all’Overtime 87-78 in cui la ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA si impone nel primo derby - il Real Madrid crolla in gara-1 contro il Panathinaikos : Con le due partite inaugurali si è aperto il primo turno dei playoff dell’Eurolega 2017-2018. Otto squadre rimaste a contendersi prima l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa e successivamente il trono del Vecchio Continente. Molto equilibrato il primo match di giornata: il CSKA Mosca, che viene da un’ottima stagione regolare, ha dovuto lottare fino alla fine per imporsi sul Khimki nel derby della capitale ...

Basket - Finale EuroCup 2018 : Darussafaka in trionfo. I turchi battono il Lokomotiv Kuban in gara-2 e volano in Eurolega : Il Darussafaka ha vinto l’EuroCup. La squadra di Istanbul ha vinto gara-2 della Finale, aggiudicandosi la serie contro il Lokomotiv Kuban. Un trionfo doppio, perché la formazione dell’ex Cleveland David Blatt (visto anche a Treviso nella sua carriera) si aggiudica anche la qualificazione all’Eurolega, premio riservato alla vincitrice di questa competizione. Una gara-2 che porta la firma di Scottie Wilbekin, scatenato con 28 ...

Basket - Eurolega 2018 : Milano sconfitta all’overtime dal Panathinaikos nell’ultima giornata : Una sconfitta ricca di rimpianti: 17 punti di vantaggio sprecati nel secondo e la beffa finale. Il Panathinaikos infligge la 20esima sconfitta all’AX Armani Exchange Milano nell’Eurolega 2017-2018 nell’ultima giornata di stagione regolare. Ovviamente si ferma qui il cammino dell’unica squadra italiana impegnata nella massima competizione europea dopo una stagione non facile ma da cui si possono comunque trarre dei lati ...

Basket : Eurolega - Bamberg-Milano 78-83 : ANSA, - MILANO, 29 MAR - Un finale perfetto suggellato dai canestri di Bertans e il maestro, Simone Pianigiani, batte l'allievo, Luca Banchi. I due, storico binomio durato sei anni a Siena come capo ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano batte il Brose Bamberg in trasferta e ritrova la vittoria : Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano è tornata a vincere in Eurolega. Nel penultimo turno prima della fine della regular season, la squadra di Simone Pianigiani ha espugnato il parquet del Brose Bamberg per 79-83. Un successo che conta poco per la classifica, con i milanesi ora a quota 10 vittorie, 5 delle quali proprio lontano da casa, ma fondamentale per accrescere la fiducia in vista dei playoff della Serie A interrompendo ...

Bamberg Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Bamberg Olimpia Milano Streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 29^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 29 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano rimonta - ma nel finale è Valencia a festeggiare : Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio. A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 ...