Bari,rapiscono bimbo:ritrovato per caso

Sparito e9 mesi dopo grazie a un casuale posto di blocco.La vittima è undi 2 anni, sottratto da una struttura per minori a Molfetta (BA). La madre sarebbe complice del reato. A indagare le Procure di Trani e. Grazie a un "Alt" della polizia ilè stato rintracciato. In auto i suoi sequestratori: una donna e un uomo. Lei pregiudicata,lui il suo compagno: arrestati.Lei risultava indagata: diceva di essere la madre del,malato e malnutrito,spostato in vari luoghi tra Puglia e Campania. Numerosi gli indagati.(Di venerdì 20 aprile 2018)