“Barbara D’Urso? Nei camerini…” Ops | al Ken italiano sfugge il retroscena Da quando è

“Barbara che succede?”. D’Urso in lacrime. A Pomeriggio 5 la conduttrice non riesce a trattenere la commozione. Quello che è capitato l’ha scossa troppo profondamente : “Abbandonata…” : L’onda della commozione ancora non è finita. La morte di Isabella Biagini è stata un duro colpo, in tanto la ammiravano e le erano legati da un sentimento di sincero e profondo affetto. La situazione dell’attrice non era semplice: problemi economici che andavano avanti da anni e un brutto male le hanno fatto finire i suoi giorni in solitudine. Per questo motivo in questi giorni di lei si sta parlando molto e i ricordi si ...

Milly Carlucci - Ballando/ “Barbara D’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” : Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:54:00 GMT)

“Barbara D’Urso con me - dopo il Grande Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato uno dei concorrenti ‘top’. E anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...