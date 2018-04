Banca Progetto | accordo con Garanzia Etica per agevolare credito a oltre 4 mila PMI

Banca Progetto - crediti alla clientela e raccolta diretta in forte espansione nel 2017 : Teleborsa, - 2017 all'insegna della crescita per Banca Progetto . L'esercizio si è chiuso con crediti alla clientela per 339 milioni di euro , in aumento del 280% rispetto agli 89 milioni di euro dell'...

Biver Banca ha incontrato le aziende per illustrare il progetto PMInnova FOTOGALLERY : Si è svolto il 15 marzo scorso presso la Sala Convegni di Biver Banca a Biella l'incontro dedicato alle piccole medie imprese su innovazione, sviluppo tecnologico e organizzativo, partecipazione a ...

Banca IFIS - depositato il progetto di fusione di IFIS Leasing : Teleborsa, - A seguito dell'autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia, Banca IFIS ha depositato il progetto di fusione per incorporazione di IFIS Leasing in Banca IFIS. Il perfezionamento della ...

Banca IFIS - CdA approva progetto di bilancio 2017 e proposta dividendo : Banca IFIS ha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2017 ed ha confermato i risultati preliminari presentati l'8 febbraio scorso . É stato inoltre proposto all' Assemblea degli ...

CN : ritirata iniziativa segreto Bancario - controprogetto archiviato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Banca Progetto - BPL Holdco sale al 99 - 81% del capitale : Teleborsa, - L'operazione di aumento di capitale di Banca Progetto si è conclusa con la sottoscrizione integrale delle nuove azioni ordinarie pari a 1.863.732.800, per un controvalore complessivo di ...

Credito alle PMI - Confesercenti con Banca Progetto per programma Fintech Credito : Teleborsa, - Confesercenti e Banca Progetto insieme per agevolare l'accesso al Credito alle PMI appartenenti ai settori del commercio, turismo e servizi. È questo l'obiettivo del Progetto innovativo ...