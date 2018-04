Avicii trovato morto in Oman | il dj svedese aveva 28 anni | ha collaborato con Madonna e i

ilfattoquotidiano

: RT @discoradioIT: Il produttore e dj svedese #Avicii, 28 anni, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. Lo riferiscono Variety e altri medi… - MartaSic_u92 : RT @discoradioIT: Il produttore e dj svedese #Avicii, 28 anni, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. Lo riferiscono Variety e altri medi… - LaDeny_ : RT @LaTeVilisione: #Avicii è morto, trovato senza vita a Muscat in Oman, per ora ignote le cause del decesso, aveva 28 anni. - Raffaele_1782 : RT @IlPaoloGiordano: Il deejay e produttore Avicii è stato trovato morto a Muscat in Oman. Aveva 28 anni. Incredibile. @Avicii #Avicii -

(Di venerdì 20 aprile 2018) È statodurante un viaggio a Muscat, capitale dell’, ma sulle cause del decesso ancora nessuna notizia.28Tim Bergling, noto in tutto il mondo come, dj e produttoreche nella sua carriera hacon artisti del calibro die dei Coldplay. La notizia del decesso è stata riportata dalla Bbc, che ha citato le parole di Diana Baron, agente dell’artista. “È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Tim Bergling, anche noto come. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. Non saranno rilasciate altre dichiarazioni“, ha fatto sapere il suo rappresentante. Il ritrovamento del corpo risale al pomeriggio di venerdì 20 aprile. In passato, ricorda Tmz,avuto problemi con l’alcol, in relazione ai quali era stato ...