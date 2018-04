Avicii muore a 28 anni

newsgo

(Di venerdì 20 aprile 2018) Indietro 20 aprile 2018 2018-04-20T22:35:55+00:00 “Wake me up when it’s all over…” ROMA – Si è spento a soli 28. Il dj e produttore svedese è stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. A confermarlo un comunicato ufficiale. “È con profondo dolore – si legge – che annunciamo la morte di Tim Bergling, …