Autobus a fuoco nel Foggiano

“Qui va a fuoco tutto”. Autobus con 50 persone a bordo va in fiamme. L’incendio si è propagato in mezzo alla strada : paura nel centro abitato : paura per un furioso incendio su un Autobus di linea che ha creato non poca apprensione questa mattina: il rogo si è sviluppato di prima mattina in viale Mediterraneo a Sottomarina (Venezia). Il bus distrutto dal fuoco è quello di linea dell’Azienda di trasporto locale che era partito poco prima e diretto a Venezia con 50 persone a bordo, per lo più pendolari: non c’è nessun ferito. L’autista accortosi del mal funzionamento del ...