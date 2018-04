Auto travolta da un pullman | va a sbattere contro il muro Conducente in codice rosso al

Travolta da un'Auto mentre attraversa lo Stradone Farnese sulle strisce : I soccorritori sul posto Una donna è stata Travolta da un'auto nel tardo pomeriggio del 18 aprile sullo Stradone Farnese accanto a Eataly. Qui, intorno alle 19, mentre stava attraversando sulle ...

Bianca - uccisa a 3 anni da un’Auto. Parla il ragazzo che l’ha travolta : “Sono distrutto” : La piccola Bianca Mati ha perso la vita sabato sera travolta da un'auto, in seguito a un tamponamento, a Uzzano, nella provincia di Pistoia. Ferita la mamma. Il ragazzo responsabile dell’incidente negativo all’alcoltest.Continua a leggere

Auto in panne travolta da un camion in A12 : vettura si cappotta - 21enne gravissimo : L'incidente è avvenuto alle 7.30 tra Rapallo e Recco, in direazione Livorno. Un camion frigo si è scontrato con un'Auto, finita ribaltata sulla carreggiata L'autista, un giovane di 21 anni, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.Continua a leggere

Uras. Mirjana Dragutinovic travolta e uccisa da un’Auto : Si sono svolti ad Uras e Arcidano i funerali di Mirjana Dragutinovic. La slava è morta dopo essere stata investita mentre

Bimba di tre anni muore travolta da un'Auto mentre attraversa la strada con i genitori : grave la mamma : PISTOIA - Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata investita ieri sera, poco dopo le 20.30, da un'auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in modo grave la madre....

Donna muore travolta da un'Auto a Villasor : Ieri sera verso le ore 21:00, lungo la S.S. 196 nel tratto tra l'abitato di Villasor ed il bivio con la s.p.4, un automobile, condotta da un 36 enne di Arbus, ha travolto una Donna, M. D., 50, nata ...

FRANA VAL VIGEZZO - Auto travolta SULLA STATALE/ 2 morti - ultime notizie : ferrovie ferme anche in Val d’Ossola : Piemonte, FRANA travolge AUTO in val VIGEZZO: morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le ultime notizie: smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Piemonte - Automobile travolta da una frana : morti due svizzeri : Due persone sono state uccise in Piemonte da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe stavano viaggiando su un'automobile che è stata colpita da massi e terra. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno), sulla quale in quel momento non stavano passando treni. La linea è stata interrotta.

Travolta da un’Auto per salvare i suoi amici : Roisin a 14 anni lotta tra la vita e la morte : Roisin Walker, 14enne scozzese, è stata Travolta da un'auto mentre si trovava con alcuni amici, suoi coetanei, nel tentativo di salvarli da quella stessa vettura che stava per piombargli addosso. Trasportata in ospedale, ha il collo rotto ed è immobilizzata, in attesa di essere operata. "È un'eroina, senza di lei saremmo qui a piangere più di un morto".Continua a leggere