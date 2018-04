: Prof fa gli auguri di compleanno a #Hitler su Fb - Agenzia_Ansa : Prof fa gli auguri di compleanno a #Hitler su Fb - repubblica : Ascoli Piceno, professore fa gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook [news aggiornata alle 13:00] - giusmo1 : Ascoli Piceno, professore fa gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook -

Il vicepreside dell'Istituto agrario di Ascoli Piceno ha fatto gliad Adolf,nato il 20 aprile 1889, su Facebook. "Centoventinove voltedi buon compleanno", si leggeva nel post in tedesco, subito rimosso, che ha scatenato un'ondata di polemiche Ma il: "Glierano per Colmar Walter Hahn, artista e fotografo. Chi lo conosce sa di cosa parlavo e infatti ha commentato 'Tantiallo zio di Berlino'. Il post è stato travisato e associato a, nato in Austria e non a Berlino".(Di venerdì 20 aprile 2018)