Atp Montecarlo | Zverev vola in semifinale | sfiderà Nishikori

Atp Montecarlo 2018 : le partite dei quarti LIVE. Nadal - Nishikori e Dimitrov in semifinale : Dopo 2 ore e 55 minuti, quindi, vince il numero 36 del mondo che elimina il numero 2 del tabellone. Nadal UMILIA THIEM Il secondo semifinalista di Montecarlo è Rafael Nadal, super nel quarto di ...

Atp Montecarlo - Nadal in semifinale : ANSA, - ROMA, 20 APR - Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del torneo di Montecarlo. Ai quarti il n.1 del ranking ha battuto con un perentorio 6-0 6-2 il tedesco Dominic Thiem in un'ora ed ...

Atp Montecarlo : Nadal batte Thiem ed è in semifinale : Lo spagnolo, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto per 6-0 6-2, in un'ora ed otto minuti di partita, Dominic Thiem , numero 7 Atp e quinta testa di serie. In semifinale Nadal troverà dall'...

Atp Montecarlo 2018 - Fognini contro l'arbitro : 'Non gioco più' : Durante il quarto di finale di doppio all'ATP di Montecarlo contro Klaasen e Venus, Fabio Fognini , in squadra con Simone Bolelli, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con l'arbitro della partita. ...

Tennis - Atp Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

Atp Montecarlo 2018 : le partite dei quarti LIVE : ... domenica 22 aprile ore 14.30 - Finale , dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 17 "Studio Tennis", L'evento monegasco verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD ; i ...

Atp Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Fuori Novak Djokovic - si ritira Milos Raonic : avanti senza giocare Marin Cilic : Gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo riservano un unico botto di giornata: il serbo Novak Djokovic viene rimontato ed eliminato dall’austriaco Dominic Thiem. Niente grande sfida contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale: eppure l’iberico fa il suo, eliminando rapidamente in due set il russo Karen Khachanov. Il bulgaro Grigor Dimitrov rimonta e batte il tedesco Philipp Kohlschreiber, ed ora ...