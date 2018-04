Atp Montecarlo | Nadal batte Thiem ed è in semifinale

Atp Montecarlo 2018 - Fognini contro l'arbitro : 'Non gioco più' : Durante il quarto di finale di doppio all'ATP di Montecarlo contro Klaasen e Venus, Fabio Fognini , in squadra con Simone Bolelli, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con l'arbitro della partita. ...

Tennis - Atp Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...