Atp Montecarlo 2018 Diretta live Nadal Thiem streaming video e diretta tv | orario dei

Atp Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Fuori Novak Djokovic - si ritira Milos Raonic : avanti senza giocare Marin Cilic : Gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo riservano un unico botto di giornata: il serbo Novak Djokovic viene rimontato ed eliminato dall’austriaco Dominic Thiem. Niente grande sfida contro lo spagnolo Rafael Nadal nei quarti di finale: eppure l’iberico fa il suo, eliminando rapidamente in due set il russo Karen Khachanov. Il bulgaro Grigor Dimitrov rimonta e batte il tedesco Philipp Kohlschreiber, ed ora ...

Atp Montecarlo - Nadal e Gasquet volano ai quarti : Montecarlo , MONACO, - Continua spedita la marcia di Rafael Nadal , numero uno del mondo e del seeding, al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel ...

Atp Montecarlo : Djokovic fuori agli ottavi : Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta . Il serbo ex n.1 del mondo è stato sconfitto per 6-7 , 2-7, 6-2 6-3 dall'austriaco Dominic Thiem, testa di serie n.5. Si qualifica per i quarti di finale anche il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie n.4, che ha ...