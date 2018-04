Asus sta lavorando a uno smartphone focalizzato sul gaming che potrebbe tenere testa a

Asus ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM : Nelle scorse ore ASUS ZenFone 5 Max ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench, confermandoci così alcune delle sue feature. Scopriamole insieme L'articolo ASUS ZenFone 5 Max avvistato su Geekbench con una CPU Snapdragon 660 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Risale a circa un mese fa la presentazione degli ASUS Zenfone 5 (standard, Lite e 5Z), ed eccoci qui oggi a parlare dell'esemplare Max, di cui era già emersa qualche indiscrezione non troppo tempo prima dell'annuncio del 27 febbraio, senza che poi venisse in qualche modo ripresa. Quel momento sembra essere arrivato grazie allo spunto offerto da GeekBench, nel cuo database è stato pizzicato di recente proprio l'ASUS Zenfone 5 Max, con la

ASUS anticipa la festa del papà ufficializzando gli sconti praticati su alcuni prodotti del catalogo. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte

Barcellona – Dopo la scorpacciata della vigilia e del primo giorno di fiera, Asus si è presa le luci della ribalta della fiera catalana mostrando all'Italian Pavilion la nuova Serie ZenFone 5. Sugli scudi c'è il top di gamma ZenFone 5Z, identico nel design, display e gran parte delle tecnologie allo ZenFone 5, che si differenzia per un processore meno potente. Basta un fugace sguardo verso la nuova coppia per scorgere subito uno dei segni