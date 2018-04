Astronomia | Saturno potrebbe essere il pezzo mancante nel puzzle delle lune di Giove

Astronomia : gli anelli di Saturno in una splendida immagine della sonda Cassini : Le ombre degli anelli di Saturno proiettate sul pianeta appaiono come una sottile striscia all’equatore in questa immagine scattata quando il pianeta si avvicinava al suo equinozio nell’agosto 2009. La nuova geometria di illuminazione che accompagna l’equinozio riduce l’angolazione del sole rispetto al piano degli anelli, rendendoli molto scuri, e fa sì che le strutture fuori piano sembrino eccezionalmente luminose e proiettino ombre sugli ...