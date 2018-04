Ascolti boom per il finale di Don Matteo 11 | Maria Chiara Giannetta conquista il

STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di Ascolti : oltre 7 milioni di spettatori. È il programma più visto della giornata : Questa sera, mercoledì 18 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:56:00 GMT)

Formula E - boom di Ascolti sulle reti Mediaset per la gara di Roma : Ottimi risultati per l'E-Prix di Roma che ha fatto registrare uno share del 9,09%. La gara è stata trasmessa sabato 14 aprile da Mediaset su Italia 1. L'articolo Formula E, boom di ascolti sulle reti Mediaset per la gara di Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boom di Ascolti per La Corrida di Carlo Conti : Quasi 6 milioni di telespettatori hanno scelto di guardare La Corrida in onda su Rai Uno nella prima serata di venerdì 13 aprile. Al timone del programma Carlo Conti accompagnato dalla valletta Ludovica Caramis. Una bella...

La Corrida di Carlo Conti fa il boom di Ascolti ma è bella senz'anima : Ottimo debutto per "La Corrida" di Carlo Conti . La prima serata di RaiUno ha conquistato 5.999.000 spettatori e il 27,4% di share. Ha stravinto la serata anche se sulle altre reti non c'era una vera ...

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. Boom per la Corrida di Conti (27.4%) : La Corrida Su Rai1 l’esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.364.000 ...

Canale 5 boom. L’eliminazione della Juve porta il 40% degli Ascolti : La Juventus recrimina per l’eliminazione beffa, la Canale 5 ringrazia per il boom di ascolti. L’eliminazione dei bianconeri è stata

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli Ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Quasi un punto di share per Tv2000. In primavera ottimi Ascolti e boom social : I contenuti e lo streaming della televisione sono fruibili anche attraverso le App gratuite di Tv2000 e del Tg2000 disponibili per iOs e Android.

Quasi un punto di share per Tv2000. In primavera ottimi Ascolti e boom social - : ... grazie alla diretta del contenitore pomeridiano 'Siamo noi', della fiction, del 'Diario di Papa Francesco' nei giorni feriali e alla nuova edizione del programma di Licia Colò il "Mondo Insieme", ...

Ascolti tv : boom Canale 20 di Mediaset - Isola batte fiction Rai : Grazie alla trasmissione in diretta esclusiva di Juventus-Real Madrid il nuovo Canale 20 di Mediaset parte col botto: 6.569.000 spettatori e 23.35% di share. La sfida dei canali generalisti viene ...

C’è posta per te inarrestabile : De Filippi chiude con boom di Ascolti : Maria De Filippi: ottimi ascolti per l’ultima puntata di C’è posta per te Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di C’è posta per te, il people show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media quasi del 30% di share pari a quasi 6 milioni di ...

Pappa e Ciccia - boom di Ascolti - rinnovo e Trump telefona a Roseanne Barr : Update 30 marzo: a pochi giorni dal clamoroso successo dei primi due episodi, ABC decide di ordinare una nuova stagione di Pappa e Ciccia che avrà 13 episodi contro i 9 dell'attuale stagione. Roseanne avrà così un'undicesima stagione (o seconda stagione revival) Pappa e Ciccia boom di ascolti Clamoroso e sorprendente successo negli Stati Uniti per il ritorno di Roseanne, meglio conosciuto in Italia con il titolo di Pappa e Ciccia, tornata ...