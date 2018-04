Ascoli Piceno | professore fa gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook e scatena la

Ascoli Piceno - lite in famiglia per eredità. Aggredisce la sorella a colpi di spranga in testa : è in condizioni gravissime : Una lite, la discussione che degenera, lui che impugna una spranga e Aggredisce la sorella colpendola ripetutamente alla testa fino a ridurla in fin di vita. È finita in tragedia una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Cupramarittima, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, un agricoltore 56enne, dopo aver aggredita la donna, 58 anni, ha lui stesso chiamato i carabinieri. La vittima, trasferita in ...