Arsene Wenger lascia l’Arsenal un anno prima della scadenza

L'allenatore dell'Arsenal - Arsène Wenger - lascerà la squadra dopo 22 anni : L'allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger ha comunicato che a fine stagione lascerà il suo incarico, dopo averlo ricoperto per 22 anni. «Credo che sia arrivato il momento di lasciare», ha scritto in un breve comunicato pubblicato sul sito dell'Arsenal. Le voci sulle