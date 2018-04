Arsenal | Wenger annuncia addio a fine stagione

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni : Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal al termine della stagione, dopo 22 anni alla guida dei Gunners. La decisione del tecnico francese, il cui contratto scadeva nel 2019, è stata ...

Arsenal - Wenger : 'Niente Var in Premier? Scelta pessima' : Arsene Wenger , manager dell' Arsenal , parla della decisione della Premier League di rinviare l'inserimento del Var in campionato: 'Questa decisione crea un disquilibrio tra il resto del mondo e la Premier. Chi è già abituato alla tecnologia potrebbe anche gradualmente abbandonare l'ipotesi di approdare nel campionato inglese. E' una decisione pessima. In questa stagione tutte le ...

Arsenal - Aubameyang : 'Ecco le differenze tra Klopp - Tuchel e Wenger' - : Ai microfoni di Sky Sport , il 28enne ha sottolineato le differenze tra i tre tecnici, da lui considerati dei grandi allenatori. 'Klopp è elettrico, Tuchel un po' pazzo e Arsene Wenger è una persona ...

Arsenal - Sportbild : sarà Tuchel a sostituire Wenger sulla panchina dei Gunners : Il gioco pare ormai fatto: dopo il grande rifiuto al Bayern Monaco, Thomas Tuchel sembra destinato a diventare il nuovo allenatore dell'Arsenal. L'allenatore tedesco, dopo aver declinato nei giorni ...

Arsenal Wenger : 'Fortunati sul rigore - il Milan ci ha messo in difficoltà' : Arsene Wenger , tecnico dell' Arsenal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della parrtita vinta dai Gunners contro il Milan . SULLA PARTITA - ' Il Milan ha grandi qualità, ma noi abbiamo avuto un approccio alla partita troppo conservativo dopo il risultato ...

Arsenal-Milan 3-1 : Wenger ai quarti con un rigore inesistente e con la papera di Donnarumma : LONDRA - Niente da fare. Perché pesa il 2-0 di San Siro e pesa, questa sera, il rigore inesistente concesso all'Arsenal e trasformato da Welbeck per un contatto inesistente tra lo stesso attaccante e ...

Arsenal-Milan - le probabili formazioni : ottavi Europa League. André Silva dal 1' - Wellbeck-Ozil-Mkhitaryan il trio offensivo di Wenger : Giovedì 15 marzo l’Emirates Stadium di Londra sarà teatro del match di ritorno dell’ottavo di finale tra Arsenal e Milan alle ore 21.05. Dopo il 2-0 della gara di andata i rossoneri cercano l’impresa nella tana dei Gunners che, fuori da ogni discorso in Premier League, puntano forte su questa competizione continentale per riscattarsi. Gatttuso sembra intenzionato a puntare su André Silva, che oltre ad essere il bomber di Coppa ...

Arsenal - Wenger non si fida : “Col Milan sarà difficile” : Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” Continua a leggere L'articolo Arsenal, Wenger non si fida: “Col Milan sarà difficile” proviene da NewsGo.

Arsenal - Wenger : "Siamo i favoriti? Non importa - voglio solo vincere" : Wenger è prudente. Nonostante il 2-0 ottenuto a San Siro, e proprio perché non si fida del Milan, il tecnico dell'Arsenal non prenderà certo sottogamba il ritorno casalingo di domani sera dell'ottavo ...