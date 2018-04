Arsenal | Wenger abdica a fine stagione | l' annuncio sul sito del club

Premier League - l'Arsenal annuncia l'addio a Wenger. I Gunners : 'Grazie Arsène' : Ora ci dobbiamo concentrare sul finale di stagione e chiediamo ai nostri milioni di tifosi in giro per il mondo di dare il giusto tributo a uno dei più grandi della storia dell'Arsenal e uno dei più ...

Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal dopo 22 anni. Tre campionati e sette coppe d'Inghilterra nel suo palmares : Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal al termine della stagione, dopo 22 anni alla guida dei Gunners. La decisione del tecnico francese, il cui contratto scadeva nel 2019, è stata ufficializzata questa mattina.L'Arsenal è sesto in Premier League, lontanissimo dalla zona Champions League, ma ha raggiunto la semifinale di Europa League. In Inghilterra Wenger, 68 anni, ha vinto tre campionati, sette coppe d'Inghilterra ...

L’allenatore dell’Arsenal - Arsène Wenger - lascerà la squadra dopo 22 anni : L’allenatore dell’Arsenal Arsène Wenger ha comunicato che a fine stagione lascerà il suo incarico, dopo averlo ricoperto per 22 anni. «Credo che sia arrivato il momento di lasciare», ha scritto in un breve comunicato pubblicato sul sito dell’Arsenal. Le voci sulle The post L’allenatore dell’Arsenal, Arsène Wenger, lascerà la squadra dopo 22 anni appeared first on Il Post.

Arsenal - Wenger : 'Niente Var in Premier? Scelta pessima' : Arsene Wenger , manager dell' Arsenal , parla della decisione della Premier League di rinviare l'inserimento del Var in campionato: 'Questa decisione crea un disquilibrio tra il resto del mondo e la Premier. Chi è già abituato alla tecnologia potrebbe anche gradualmente abbandonare l'ipotesi di approdare nel campionato inglese. E' una decisione pessima. In questa stagione tutte le ...