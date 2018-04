Arriva in Italia il primo tv 8k

POSTE ITALIANE / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : le consegne fino alle ore 19.45 : POSTE ITALIANE, Arriva la rivoluzione cambia tutto: orari di consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio e anche nei giorni festivi. Le prove partono nell'hinterland milanese e a Genova.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:22:00 GMT)

Poste Italiane / Arriva la rivoluzione - cambia tutto : orari consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio... : Dunque bisognerà abituarsi a tenere la porta aperta al postino anche nel tardo pomeriggio, addirittura fino alla prima serata. Secondo le innovazioni impostate da Poste Italiane relativamente alle consegne, esse potranno essere effettuate fino alle 19.45. Questo per venire incontro alle esigenze di molte persone che lavorano, e che dunque non potevano ricevere consegne, pacchi e raccomandate negli orari canonici ai quali le Poste ci avevano ...

Norvegia : In soccorso all’ambiente Arriva un gigante italiano! : Possiede una stazza lorda di 9.000 tonnellate, una lunghezza superiore a 100 metri, una larghezza di 21 e una velocità massima di 15 nodi. Si tratta della “Kronprins Haakon”, la nave rompighiaccio oceanografica destinata a operare nelle acque polari e costruita per l’Institute of Marine Research (Imr), l’ente di ricerca oceanografica e ittica del governo norvegese. Il gigante è stato costruito nel cantiere integrato di ...

Honor 10 / In Italia Arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Nokia 7 Plus e Nokia 1 sono Arrivati in Italia : disponibili all’acquisto da oggi : Nokia 7 Plus e Nokia 1 sono arrivati in Italia e a renderlo noto è la stessa HMD Global con un comunicato stampa, che chiarisce ancora una volta i prezzi di listino di entrambi gli smartphone. L'articolo Nokia 7 Plus e Nokia 1 sono arrivati in Italia: disponibili all’acquisto da oggi proviene da TuttoAndroid.

Velvet Coleccion la serie Spin Off della soap spagnola Arriva in Italia : quando e dove va in onda : Aficionados delle soap e delle storie rosa è in arrivo per voi una serie Spin off della soap spagnola Velvet. Si tratta di Velvet Coleccion e andrà in onda a partire da giugno su Rai 1. Velvet Coleccion in Italia: a partire da giugno su Rai 1 Dopo la fine della quarta stagione di Velvet, in cui i protagonisti coronavano il loro sogno d’amore con un happy end straordinario, i followers della soap avevano perso le speranze che ci fosse una quinta ...

“50 infarti in sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco Arrivare il finale a sorpresa che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

Netflix - Arriva la nuova serie italiana : nel cast Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari : Si chiamerà Baby la nuova serie italiana targata Netflix d iretta da Andrea De Sica e Anna Negri e con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo ...

PROGRAMMI M5S CAMBIATI/ Il modello Tsipras è Arrivato in Italia : Il Movimento 5 Stelle ha modificato i PROGRAMMI votati dagli iscritti prima delle elezioni. Le modifiche non sono solo formali. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)SCENARI/ M5s-Pd, l'ultimo treno dell'Italia per riformare l'Europa, di A. OviRETROSCENA/ Ecco chi ha fatto saltare l'accordo Lega-M5s, di A. Fanna

Salone del mobile 2018 - Lapo Elkann star a Garage Italia. La casa 3D del futuro : Arriva in Europa l’anti-ecomostro : L’anteprima di tutte le anteprime della Design Week 2018 non poteva che cominciare con la presentazione della casa del futuro, 3D Housing, di Locatelli CLS Architetti. Il primo prototipo realizzato in Europa, il secondo al mondo dopo la Cina. Alle sei in punto a Piazza Beccaria il sindaco Sala arriva a piedi, da solo, senza corteo, senza autisti, senza portaborse. E’ una scena che ispira simpatia. Lo accoglie Massimiliano Locatelli per ...

Yescapa : l’app per il camper sharing Arriva in Italia : La mobilità condivisa sta conoscendo una rapida crescita nel mondo, e poche settimane fa abbiamo visto come anche in Italia queste soluzioni accessibili, generalmente, attraverso una semplice app per smartphone, continuano ad attirare l’attenzione del pubblico tanto da spingere 18 milioni di Italiani a provare almeno uno dei servizi presenti sul mercato, dal car sharing al car pooling, fino al bike o scooter sharing e persino il bus ...

Roger Waters - l'anima dei Pink Floyd Arriva in Italia in tour : "Viviamo in un mondo dove la propaganda sembra più importante della realtà di quello che sta accadendo sul posto". Dopo queste date, Waters tornerà in Italia per un'imponente versione outdoor dell'"...

Isola - Stefano “lo ha fatto subito”. Dopo tre lunghi mesi in Honduras - De Martino è Arrivato in Italia. Felice - soddisfatto ma con un desiderio enorme… La prima cosa quando è tornato? Ovviamente - questa : Eccoci. Ci siamo. Mancano poche ore e poi scopriremo chi sarà il vincitore della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione piena di colpi di scena, quella di quest’anno, che ha sollevato non poche polemiche. Tutto è iniziato con Eva Henger che, durante la seconda puntata, ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana quando tutti erano ancora nella villa e il gioco non era ufficialmente iniziato. Quell’accusa è costata ...

Arriva in Italia l’aggiornamento B134 su Huawei Mate 10 Lite : per no brand Dual SIM : Risulta in diffusione per Huawei Mate 10 Lite l'aggiornamento B134, rilasciato anche in Italia via OTA a bordo degli esemplari no brand Dual SIM. Si tratta di un pacchetto che Arriva ad un mese circa dalla precedente release, quella che aveva integrato le novità del Face Unlock. Questa volta il produttore sembra aver ridimensionato un po' il tiro, limitando a farcire questa nuova release con modiche per lo più contenitive, volte a migliorare ...