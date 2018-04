Armstrong patteggia per 5 milioni di dollari e ne evita 100 Oltre al processo

Ciclismo : patteggiamento a 5 milioni per Lance Armstrong . “Posso tornare alla mia vita” : “Sono molto felice, e ora posso tornare alla mia vita. Posso finalmente guardare avanti. Ho tantissime cose da fare, ci sono i cinque figli, mia moglie, tanti progetti eccitanti di libri e film, il mio impegno come sopravvissuto al cancro, e la mia passione per gli sport e la competizione. C’è tanto davanti a me”. Sembra essersi davvero, definitivamente, conclusa la storia di Lance Armstrong con il Ciclismo . Il texano ha patteggiato, ...

