Anticipazioni Una Vita | SUSANA minaccia SIMON sulla sua relazione con ELVIRA

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano vince una sfida : Ida Platano vince una nuova sfida nel Trono Over di Uomini e Donne L’ultimo appuntamento della settimana a Uomini e Donne verterà nuovamente sul Trono Over. Le vicende sentimentali tormentate e ingarbugliate di dame e cavalieri continuano a occupare tre delle cinque puntate del dating show di Maria De Filippi. Oggi in studio si tornerà a parlare di Giorgio Manetti, ma ci sarà spazio molto probabilmente anche per una sfida tutta al ...

Il Segreto Anticipazioni 20 aprile 2018 : Beatriz propone ad Aquilino una fuga romantica : La Dos Casas vuole fare un viaggio con l'impresario. Hernando non intende accettare il prestito di Nicolas.

Le 3 coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 3 pronte per la luna di miele : Anticipazioni 19 aprile : Dopo il successo della Prima puntata, le 3 coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 3 tornano in scena oggi, giovedì 19 aprile alle 21.15 su Sky Uno HD, per un nuovo appuntamento che non solo racconterà la Prima notte di nozze ma anche l'inizio del viaggio per una luna di miele che potrebbe confermare o ribaltare le prime impressioni di spose e sposi. Il sociologo Mario Abis, lo psicoterapeuta Gerry Grassi e la sessuologa Nada Loffredi ...

Una Vita - Anticipazioni : cosa succede entro la seconda parte di MAGGIO 2018? : Nella seconda parte di MAGGIO 2018, non mancheranno tantissimi colpi di scena nella telenovela Una Vita; scopriamo insieme tutto quello che accadrà attraverso il nostro post riepilogativo di tutte le anticipazioni delle faccende ambientate ad Acacias 38: Simon rivela a Susana di essere suo figlio. Al termine di una festa per il suo compleanno organizzata da Elvira (Laura Rozalen), Simon Gayarre (Jordi Coll) si presenterà in sartoria e rivelerà a ...

Anticipazioni The 100 5 - Octavia protagonista di una delle storie più terribili della serie : Fin dove ci si può spingere per salvare le persone che amiamo? È ciò che si domanderà Octavia Blake quando The 100 5 farà il suo debutto sul network The CW tra qualche giorno. La sorella di Bellamy, interpretata da Marie Avgeropoulos, non si è mai imposta come leader del suo popolo, ma nei nuovi episodi, sarà costretta a mettersi in gioco e indossare la corona di regnante, quando la situazione nel bunker inizierà a precipitare nel modo più ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA vuole fare chiarezza sulla morte della madre ma… : Un nuovo mistero è in arrivo nelle prossime puntate di Una Vita: secondo quanto segnalano le anticipazioni della telenovela, ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) vorrà appurare le dinamiche legate all’assassinio della madre ma, stranamente, non troverà un grande appoggio nel padre Arturo (Manuel Regueiro); partendo proprio da questi presupposti, si svilupperà una complicata storyline… L’esordio della nuova trama si avrà quando il ...

IL CACCIATORE/ Anticipazioni 18 aprile 2018 : una bella notizia per il pubblico (finale di stagione) : Il CACCIATORE, Anticipazioni del 18 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Lucio Raja organizza un incontro con Saverio, poco prima del matrimonio del pm. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:50:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata 440 di Una VITA di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Mauro affronta Fernando per strada e gli molla un pugno. Teresa, assistendo alla scena, lo allontana da lei. Cruz entra in casa Alvarez-Hermoso e dichiara i suoi sentimenti a Celia. I due si baciano ma vengono sorpresi da Trini e a quel punto Celia racconta tutto all’amica chiedendole anche aiuto; Trini però rifiuta. Elvira tenta senza grande successo di spingere ...

Anticipazioni Una Vita : Cayetana e la folle vendetta su Teresa : Anticipazione Una Vita: Cayetana e il folle piano contro Teresa Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che Cayetana ha in serbo per Teresa una crudele vendetta. La vedova di German confessa a Ursula di essere rimasta delusa dal comportamento della sua amica di infanzia. In particolare, la dark lady di Acacias 38 è convinta che […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Cayetana e la folle vendetta su Teresa proviene da Gossip e Tv.

Questo nostro amore 80 - Anticipazioni : ancora guai per Fortunato : Questo nostro amore 80: anticipazioni quinta puntata Il martedì sera non sembra essere la giornata fortunata per le fiction di Rai Uno. Il pubblico ad oggi non ha premiato quasi nessuno, né Il paradiso delle signore 2, né è arrivata la felicità e adesso a soffrire del calo di ascolti la serie televisiva Questo nostro […] L'articolo Questo nostro amore 80, anticipazioni: ancora guai per Fortunato proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Una Vita : SUSANA offre un lavoro ad ELVIRA. Come mai? : Nelle prossime settimane, a Una Vita, la coppia formata da Simon Gayarre (Jordi Coll) e Elvira Valverde (Laura Rozalen) troverà un grosso ostacolo in SUSANA Seler (Amparo Fernandez): indisposta dal fatto che il maggiordomo di Arturo (Manuel Reguiro) abbia scoperto che è sua madre, la sarta tenterà di liberarsi del giovane e non esiterà ad utilizzare i suoi soliti sotterfugi. Facciamo quindi un breve ripasso delle vicende per comprendere meglio i ...

Una Vita - Anticipazioni puntate settimana dal 23 al 28 aprile 2018 : Elvira, durante le puntate di Una Vita al quale assisteremo da lunedì 23 al 28 aprile 2018 tornerà a casa e sarà costretta ad accettare ciò che il Colonnello ha previsto per lei. Si rimetterà, contro voglia, insieme a Liberto. In un incontro con il suo promesso sposo, però, gli spiegherà come stanno veramente le cose, che succederà dopo? anticipazioni Una Vita: Elvira ritorna a casa Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate della prossima ...

