Anticipazioni Hawaii Five-0 9 | dopo Alex O’Loughlin confermato anche Scott Caan nel cast?

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - Anticipazioni episodi 17 e 24 aprile : Steve e Danny a caccia di squali : Un nuovo doppio episodio di Hawaii Five-0 7 su Rai2, in prima assoluta. Negli episodi in onda stasera, 17 aprile, Steve, Danny e il resto della squadra cercano di negoziare per il rilascio di un pericoloso ex detenuto, che si è rifugiato in uno Stato Sovrano all'interno dell'isola per sfuggire dalla polizia che lo ritiene colpevole di un omicidio. Il team della Five-0 si troverà poi a impedire il traffico illegale di pinne di squalo mentre un ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - Anticipazioni 10 e 17 aprile : un recupero e un addio - Max lascia il team? : Nella prima serata di martedì 10 aprile, torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con il dodicesimo e il tredicesimo episodio della settima stagione. Nel promo, troveremo Chin prigioniero di un cartello della droga. Dopo aver salvato Sara, la squadra dovrà mettere in scena una seconda missione di recupero. Nel successivo, assisteremo all'addio di Max alla squadra, ma non senza aver aiutalo il team per un'ultima indagine. Secondo la sinossi, ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - Anticipazioni 3 e 10 aprile : sedute ipnotiche e un viaggio in Messico : Due episodi in prima visione assoluta di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in onda martedì 3 aprile. Nel primo appuntamento della serata, la squadra indaga su un vecchio caso irrisolto che viene riaperto, mentre nel secondo, il team si reca in Messico per una missione di salvataggio: la piccola Sara infatti è stata rapita. Scopriamo le anticipazioni sugli episodi trasmessi stasera sulla rete. Nel primo, il 7x10 intitolato “Il fardello”, il cadavere ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - Anticipazioni 27 marzo e 3 aprile : ostaggi al ballo e teorie del complotto : Doppio appuntamento con la squadra di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in prima visione assoluta, in onda martedì 27 marzo. Nel primo dei due episodi, Danny accompagna Grace al ballo scolastico. Quella che doveva essere una bella serata, in realtà prende una brutta piega quando cinque uomini armati prendono tutti in ostaggio. Nel secondo, Susie, una teorica del complotto amica di Jerry, viene uccisa proprio quando credeva di essere sul punto di trovare ...

Hawaii Five-O - settima stagione prima tv : Anticipazioni 27 marzo 2018 : Hawaii Five-O in tv e streaming Stasera in tv dalle 21 su Rai 2 Hawaii Five-O . Per lo streaming c'è il sito ufficiale www.rai2.rai.it mentre per vedere le puntate on demand dopo la mezzanotte ...

Torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con il 150esimo episodio della serie : Anticipazioni 20 e 27 marzo : Dopo il cambio di programmazione, Hawaii Five-0 7 su Rai2 sembra proprio che occuperà la fascia oraria del martedì sera, anziché lunedì. La squadra di Steve e Danny si prepara a festeggiare il traguardo dei 150 episodi con il settimo appuntamento in onda stasera 20 marzo. Scopriamo le anticipazioni. Nell'episodio 7x06, intitolato "Dolcetto o scherzetto?", i nostri sono alle prese con un caso ai confini della mente umana. La squadra indaga ...

Hawaii Five-O - settima stagione : Anticipazioni 20 marzo 2018 : Hawaii Five-O in tv e streaming Stasera in tv, domenica 31 luglio, dalle 21 su Rai 2 Hawaii Five-O . Per lo streaming c'è il sito ufficiale www.rai2.rai.it mentre per vedere le puntate on ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - Anticipazioni 12 e 19 marzo : tra giochi mentali e secondo emendamento : Nella prima serata di lunedì 12 marzo, torna Hawaii Five-0 7 su Rai2 con due nuovi episodi in prima visione assoluta. A seguire, ci sarà un episodio in replica. In Italia, la settima stagione di Hawaii Five-0 ha debuttato il 15 maggio 2017 quando è stato trasmesso il primo episodio. Inspiegabilmente, l'emittente ha interrotto la trasmissione, per poi tornare regolarmente, con il secondo episodio, da lunedì 5 marzo 2018. Si inizia con il 7x04 ...