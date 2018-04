Anticipazioni Amici 2018 terza puntata serale : eliminata Valentina? : Sabato 21 aprile andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici 2018, il talent show condotto da Maria De Filippi che sta riscuotendo dei buoni risultati d'ascolto. Le prime due puntate trasmesse sono state caratterizzate già dall'eliminazione di ben tre concorrenti, i quali hanno dovuto dire addio al sogno di poter accedere alla finale. Cosa succederà in questo terzo appuntamento con il serale? Prima di scoprire insieme le Anticipazioni, ...

Amici 2018 Anticipazioni sabato 21 aprile : nessun eliminato? Ecco perchè : Cosa succederà sabato 21 aprile ad Amici 2018? Le anticipazioni del Serale sono sempre richiestissime, ma noi siamo costretti a rispondere ogni volta, ai tanti che ce lo domandano sulle nostre pagine Facebook, che essendo il programma in diretta, quest'anno non è possibile scoprire in anticipo chi verrà eliminato nella puntata, né la squadra vincitrice. Ed è ancor più difficile immaginare e fare ipotesi in questa 17esima edizione, perché gli ...

Anticipazioni Amici 17 : ospiti serale – 21 aprile 2018 : Svelati gli ospiti protagonisti della terza puntata del serale di Amici 17, in onda sabato 21 aprile 2018: Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani La diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi prosegue inarrestabile la sua corsa alla finalissima prevista per sabato 02 giugno 2018. Dopo le prime due puntate del serale, i ragazzi di Amici 17 sono pronti per sfidarsi tra prove di ballo e di canto per conquistare l’accesso ...

Amici 17 secondo serale : Anticipazioni e ospiti 14 aprile 2018 : Amici 17 secondo serale anticipazioni. Riparte con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile 2018. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla seconda puntata del serale di Amici 17 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 secondo serale anticipazioni: i concorrenti in gara Vedremo sfidarsi nel primo appuntamento con il serale di Amici 17 i ...

Ospiti e Anticipazioni sul serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile - canzoni e duetti : Le prime anticipazioni e gli Ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile sono già disponibili in rete. Nel corso della settimana, la produzione del talent show ha comunicato ai 13 concorrenti in gara le prove da preparare in vista del secondo appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi del 14 aprile. Inizialmente selezionati in 14, 7 per il team bianco e 7 per il team blu, i concorrenti di Amici 17 sono rimasti in 13 ...

Anticipazioni Amici 17 : ospiti serale – 14 aprile 2018 : Annunciati gli ospiti protagonisti della seconda puntata del serale di Amici 17, in onda sabato 14 aprile 2018: Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali Tutto pronto per il secondo appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo la prima puntata del talent show di Canale 5 conclusasi con l’eliminazione del ballerino Filippo, prosegue la competizione tra i tredici allievi rimasti in gara. Chi uscirà questa settimana? A giudicare i ...

Amici 2018 - Anticipazioni secondo serale : le novità previste per evitare il flop : Amici 2018 torna sabato 13 aprile su Canale 5 per il secondo appuntamento serale. L'esordio del talent show condotto da Maria De Filippi non è andato per il meglio la scorsa settimana, tanto che è stato Ballando con le stelle ad essere il programma più visto della serata. Troppe le novità che non sono risultate gradite ai telespettatori: tra di esse l'assenza del coach e la giuria tecnica fin troppo numerosa (con i suoi punti di vista spesso ...

