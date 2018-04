Annunciati nuovi ospiti di Carmen Consoli & Friends | da Elisa a Samuele Bersani

Annunciati nuovi concerti di Noemi per La Luna con il video di Porcellana in due versioni : I nuovi concerti di Noemi per La Luna sono stati resi ufficiali. Dopo le due anteprime annunciate durante la partecipazione al Festival di Sanremo, l'artista di Porcellana è pronta a tornare sul palco con nuovi live che ha reso noti sulla sua pagina ufficiale, nella quale ha anche condiviso il video del nuovo singolo rilasciato in due versioni, compresa quella remix. Decisa anche la data zero, che si terrà a Cascina il 25 maggio, per ...

One Piece World Seeker : Annunciati nuovi personaggi e pubblicate nuove immagini che mostrano ambientazioni e NPC : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi che il Germa 66 e la Vinsmoke Family saranno presenti come personaggi in One Piece World Seeker e, inoltre, sono state condivise delle nuove immagini dedicate al gioco.Il Germa 66 e la Vinsmoke Family approdano su Jail Island! Ichiji, il fratello più vecchio dei Vinsmoke è un combattente che usa il potere del Fuoco. Niji, lancia attacchi velocissimi ricoprendosi il corpo con l'elettricità. Yonji, ...

Final Fantasy XV / Nuovi contenuti disponibili per il download : quattro DLC già Annunciati : Final Fantasy XV, Nuovi contenuti disponibili per il download: sono state già annunciate quattro DLC per The Dawn of the Future. Grande curiosità da parte dei fan della serie.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:34:00 GMT)

Final Fantasy XV : Annunciati a sorpresa quattro nuovi DLC : In occasione di un panel tenutosi in occasione del PAX East, Square Enix ha annunciato interessanti novità in arrivo per Final Fantasy 15 riporta Dualshockers.In un futuro aggiornamento potremo creare il nostro avatar similmente all'espansione Comrades, e potremo rimpiazzare Noctis con il nostro avatar, così da vivere le nostre avventure da una nuova prospettiva. Vedremo inoltre gli altri avatar degli altri giocatori sotto forma di fantasmi ...

Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate: il cantante ha in programma un lungo tour estivo, da nord a sud Italia. Dopo il tour nei palazzetti durante lo scorso autunno, Caparezza torna a calcare i palchi più importanti d'Italia: si parte il 27 giugno dal Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono due nuovi concerti di Caparezza: il 5 luglio il cantante si esibirà alla Fiera ...

Annunciati nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 sono stati appena Annunciati. Dopo le date Italiane già annunciate, l'artista sarà ancora nel nostro paese per altri due appuntamenti nei palasport, programmati nel mese di novembre. I prossimi appuntamenti con la musica dell'ex Oasis sono previsti per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, mentre il 16 dello stesso mese sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma. Le ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...

CIRQUE DU SOLEIL : Annunciati due nuovi spettacoli di 'Toruk- Il primo volo' : Gli spettacoli Torino - dal 15 al 18 novembre @Pala Alpitour Giovedì 15 novembre ore 20.30 Venerdì 16 novembre ore 20.30 Sabato 17 novembre ore 20.30 Domenica 18 novembre ore 17:30 Bologna - dal 22 ...

Annunciati nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Annunciati i nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...

Annunciati nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018 - le date estive tra Modena e Lucca Summer Festival : biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo nuovi concerti di Gianni Morandi nel 2018: il cantautore italiano sarà in tour nei principali Festival estivi! Attualmente in tour nei palazzetti dello sport italiani, Gianni Morandi sta registrando un successo grandioso: grandi vendite e numerose affluenze nel Gianni Morandi Tour 2018, partito lo scorso 22 febbraio da Jesolo. Si aggiungono nuovi appuntamenti con il tour di Gianni Morandi nel 2018, che dopo il successo nei ...

Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...