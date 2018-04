Annalisa | il video del nuovo singolo “Bye Bye” è all’insegna del Girl Power

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

Annalisa Perlini canta Il mondo prima di te e conquista il penultimo posto del Team Renga (video) : Annalisa Perlini canta Il mondo prima di te e conquista il posto numero undici della squadra di Francesco Renga. L'artista va quindi a un soffio dal completare la sua squadra, rimontando sui colleghi che lo avevano lasciato indietro nelle precedenti puntate. La giovane concorrente si è presentata sul palco con il brano valso il 3° posto ad Annalisa Scarrone, che con Il mondo prima di te ha partecipato all'ultima edizione del Festival di ...

Padre Pio - l'esperienza di Pippo Franco ed Annalisa Minetti Video : #Padre Pio da Pietrelcina è stata una delle figure mistiche più affascinanti, carismatiche e famose del XX secolo. A 50 anni dalla sua morte, sono numerosissimi i fedeli di tutto il mondo devoti al frate con le stimmate, beatificato nel 1999 e santificato nel 2002, da Papa Giovanni Paolo II. Sono molti gli artisti italiani affezionati a Padre Pio [Video] al secolo Francesco Forgione e tra questi troviamo il comico Pippo Franco e la cantautrice ...

Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni con i suggerimenti di Annalisa : video Ti ho voluto bene veramente : Ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e il suo celebre brano Ti ho voluto bene veramente. Ad ascoltarlo, in sala prove, c'è la tutor di canto, Annalisa Scarrone. In previsione della puntata di sabato 24 marzo e della fase serale del programma, ad Amici 2018 Einar canta Marco Mengoni e mette a punto la sua esibizione sulle note di uno dei brani più apprezzati e conosciuti dell'intero percorso artistico del cantautore di Ronciglione: Ti ho ...

Amici 17 - sabato 7 aprile l'inizio del serale : Annalisa possibile coatch? Video : sabato 17 marzo termina la trasmissione [Video] televisiva C'è posta per te, condotta dalla presentatrice Maria De Filippi, capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Termina dunque la gara degli ascolti con Milly Carlucci, conduttrice del programma Ballando Con Le Stelle: la De Filippi ha portato ospiti importanti nella sua trasmissione, come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti per battere la concorrenza della ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Zic canta Tiziano Ferro ad Amici 2018 : il video in Alla mia età e l’incontro con Annalisa : Zic canta Tiziano Ferro ad Amici 2018 nel corso di un incontro con la tutor Annalisa Scarrone. Il cantante si sta preparando in vista della nuova sfida a squadre che verrà disputata sabato 10 marzo in diretta alle 14.10 su Canale 5. Per lui in scaletta c'è anche un pezzo di Tiziano Ferro, che sta preparando in questi giorni: Alla mia età. Il concorrente di Amici di Maria De Filippi si dice in parte deluso dalle critiche che gli sono state ...

Savona "in coda" : anche per Annalisa alla Feltrinelli Point - FOTO e VIDEO - : Un vero e proprio bagno di folla. Oggi pomeriggio presso la Feltrinelli Point di Savona, la cantante valbormidese , ora residente nella città della Torretta, Annalisa Scarrone ha incontrato i suoi ...

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Video di Annalisa a E poi c’è Cattelan tra la fisica e Una finestra tra le stelle nella stazione aerospaziale : Annalisa a E poi c'è Cattelan parla di musica ma anche di fisica. Notoriamente dottoressa in questa materia, l'artista si è soffermata a parlare dei suoi studi, che da sempre sembrano affascinare il conduttore del late night show di Sky Uno. Interessato all'argomento, Alessandro Cattelan ha voluto sapere se l'artista avesse mai ricevuto degli attestati di stima da parte dei suoi colleghi scienziati. Da questa domanda, nasce il racconto di ...

Annalisa ad Amici di Maria De Filippi porta il brano sanremese Il mondo prima di te (video) : Annalisa ad Amici di Maria De Filippi torna con il successo del brano di Sanremo 2018. Il mondo prima di te ha infatti sancito il ritorno dell'artista di Savona sul palco del talent di Canale 5, della quale è anche tutor per i ragazzi della nuova edizione. Al banco degli insegnanti anche Michele Bravi, che ha duettato con lei nella serata dedicata ai duetti. I due si sono salutati e ringraziati a vicenda, ricordando la performance ...

SANREMO 2018 / Video replica finale : il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro - Annalisa terza : SANREMO 2018: ha vinto la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondo posto per Lo Stato Sociale, Annalisa si accontenta del terzo piazzamento.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:41:00 GMT)

