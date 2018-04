Andrea Dovizioso | GP Americhe 2018 | “Le gomme ci complicano la vita | c’è poco grip Posso

MotoGP - GP Americhe 2018 : pista ostica per la Ducati. Se Andrea Dovizioso dovesse limitare i danni anche qui… : L’attesa per il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, previsto negli Stati Uniti, sta per finire. Sul tracciato di Austin (Texas) i piloti della classe regina torneranno in scena dopo la folle corsa di Termas de Rio Hondo (Argentina). Marc Marquez, autore di una prestazione altamente negativa, vorrà riscattarsi su un circuito che lo ha sempre visto vittorioso da quando è entrato a far parte del calendario iridato: dal 2013 al 2017 solo ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - Dovi Vai - Andrea Dovizioso : 'Vi svelo i segreti della mia cassa' : E' la settimana del secondo Gran Premio del Motomondiale: torna "Dovi Vai" , la rubrica in cui Andrea Dovizioso si racconta in esclusiva a Sky . Il vincitore della prima gara di MotoGP in Qatar, da ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Andrea Dovizioso-Valentino Rossi - serve la rimonta. Obiettivo non impossibile - il meteo sarà decisivo : Ottava ed undicesima piazza: questi i riscontri delle qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Un esito non certo piacevole condizionato dai capricci del meteo sudamericano. Il risultato finale e la pole dell’australiano Jack Miller, in sella alla Ducati Pramac, montando le slick e sfidando la scarsa aderenza del circuito di Termas de Rio ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez favorito in gara? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - missione rimonta. E un occhio al cielo… : Una cosa è certa: sarà una gara tutta da vivere e dove potrebbe succedere di tutto. Il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, si preannuncia quantomai appassionante e imperdibile: la pioggia abbattutasi sul circuito di Termas de Rio Hondo ha stravolto le qualifiche e ha rivoluzionato la griglia di partenza, mutando tutti i valori in campo. Le previsioni meteo annunciano una concreta possibilità di acqua anche per la giornata di ...

MotoGP - Andrea Dovizioso risponde all’attacco di Jorge Lorenzo : “Siamo avversari - la rivalità è normale. Risultati frutto del lavoro” : Andrea Dovizioso ha risposto con classe a Jorge Lorenzo le cui dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi aveva creato scalpore. Il maiorchino aveva affermato che il compagno di squadra ha sempre minato le sue sicurezze per tutta la carriera ma il forlivese non si è scomposto e alla vigilia della qualifiche del GP di Argentina ha risposto in maniera molto signorile: “E’ normale che siamo tutti avversari e si cerca sempre di essere il ...

Andrea Dovizioso - GP Argentina 2018 : “Situazione complessa per tanti motivi - possiamo solo migliorare” : Andrea Dovizioso è andato in grande difficoltà durante le prove libere del GP Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati, vincitore in Qatar, non è mai riuscito a trovare il feeling con la pista e con la moto: la classifica combinata dei tempi parla chiaro, il Dovi è ultimo e la strada è tutta in salita. Non sarà facile riemergere a meno che non si riesca a effettuare un lavoro importante tra prove libere 3 e ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez fa il vuoto nelle libere - Valentino Rossi fatica - Andrea Dovizioso affonda : Lo si era detto in sede di presentazione: in Argentina (seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP) Marc Marquez vorrà rispondere presente su uno dei tracciati che gradisce maggiormente. Detto, fatto! nelle prime prove libere, sul circuito di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo ha incantato per la velocità messa in mostra lungo il tracciato sudamericano. Nel corso delle seconde prove libere, il Cabronçito ha dato un saggio della sua classe, provando ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso : “Ha sempre cercato di minare il mio morale” : Il clima all’interno del team Ducati è sempre più rovente e non soltanto per i risultati deludenti ottenuti durante le prove libere del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo ha rilasciato un’intervista alla tv spagnola Movistar che verrà trasmessa domenica e la presentazione non è delle migliori visto che vengono annunciate delle dichiarazioni molto dure nei confronti di Andrea Dovizioso. Per il momento è ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez mette paura nelle prove libere 2. Andrea Dovizioso in crisi : è ultimo! : Un Marc Marquez straripante nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il centauro spagnolo della Honda dapprima ha inanellato una serie di long run inavvicinabili per la concorrenza, poi ha montato le gomme da tempo, realizzando un crono stellare di 1’39″395. I distacchi parlano chiaro: se il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr) si è fermato a “soli” 0.404, il terzo ...