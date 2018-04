Andrea Damante su tutte le furie dopo Giulia | nuove dichiarazioni

Il motivo della rottura tra Andrea Damante e De Lellis : la verità per i fan : La coppia più acclamata del web, Giulia De Lellis e Andrea Damante, ieri ha colpito i nostri cuori e li hanno spezzati. I fan della coppia, che li hanno seguiti fin dall'uscita dello studio di Uomini e Donne, hanno sempre visto in loro l'ideale perfetto della coppia e il vero amore. I due, infatti, si sono sempre mostrati innamoratissimi. Come si suol dire, però, ''i panni sporchi si lavano in casa'' e loro sono sempre stati bravi a tenere in ...

Andrea Damante replica alle accuse della sorella di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis: la sorella incastra Andrea con un like? Damante risponde Cosa è accaduto durante le ultime ore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Sotto la foto della nipote dell’esperta di tendenza è apparso un commento scritto da una utente che accuserebbe il famoso dj di aver tradito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo la ragazza che su Instagram si chiama Fataturchina Damante farebbe la bella vita con altre ...

“Giulia ti sei salvata!”. Damellis - ma allora è vero. Fino a ieri erano solo voci (pesantissime) - ma ora arriva la conferma. E dalla sorella della De Lellis! “Ecco cosa faceva Andrea Damante a sua insaputa” : Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati ...

Gossip : Andrea Damante è di nuovo single? Le sue prime parole Video : Da quando #Giulia De Lellis ha annunciato sui social network l'addio con #Andrea Damante, non si parla d'altro; sui siti di #Gossip e sui giornali, infatti, sono tante le indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore sulle motivazioni di questa inaspettata rottura. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo un lungo periodo di silenzio, ha usato Instagram per raccontare la sua verita': il veronese, oltre ad aver confermato la fine della bella ...

Andrea Damante rivela : "Sì - è vero - Giulia De Lellis mi ha lasciato" : La loro storia è finita. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata direttamente da Andrea Damante . 'Vi chiedo di rispettare questo momento, la cattiveria non serve a nulla', ha scritto l'ex tronista ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - il loro amore è finito. L’annuncio social (e come sennò?) : Finiscono le grandi storie d’amore, figuriamoci gli amori a portata di selfie e telecamere. La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è ufficialmente terminata con un annuncio social (e come altrimenti?) da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o dare spiegazioni. Mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa ...

Laura Frenna - ex corteggiatrice di Andrea Damante - pubblica una frase sospetta : Ieri pomeriggio la coppia più bella e seguita di Uomini e Donne ha gettato nello sconforto tutti i fans che li seguivano appassionatamente sui social. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali hanno pubblicato delle instagram stories in cui confessavano di essersi lasciati. Dopo un lungo viaggio in Tanzania meno di una settimana fa, la coppia sembrava davvero innamorata e aveva annunciato a una rivista che presto si sarebbero ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - la separazione dopo il safari in Africa : matrimonio o rottura definitiva? : Sembra arrivata al capolinea la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante iniziata nello studio di Maria De Filippi con il programma Uomini e Donne . A dare la notizia è la stessa ...

Ufficiale : Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! : Non c’è niente da fare, le coppie formatesi a Uomini e Donne Classico, sono destinate a lasciarsi! Giulia De Lellis annuncia una notizia scioccante! Le sue strane dichiarazioni! Uomini e Donne Gossip: Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Altro che matrimonio il prossimo anno! Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati! Sembrava ieri quando il tronista veronese, negli studi di Uomini e Donne aveva scelto la ...