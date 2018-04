Ancora | bimbo di 7 anni in arresto cardio-respiratorio | muore dopo corsa in ospedale

Assedio di Sarajevo - gli occhi di quel bimbo e io che Ancora non mi perdono d’essere vivo : Ci sono esperienze che non ti lasciano più. Sarajevo è un limite. Un punto di non ritorno. Una sera, durante il lungo Assedio, venni chiamato da un chirurgo italiano volontario all’ospedale della città. Erano costretti a operare senza luce, usando specchi e candele. Mancava tutto, dalle medicine alle bende. All’acqua. Di tanto in tanto arrivava il materiale della Croce rossa internazionale. C’era una piccola fabbrica di prodotti ...