Anche i ladri hanno coscienza L' handbike rubata è stata restituita all' atleta paralimpico

Elezioni - Renzi : “M5s? Fanno la morale - ma sono come tutti gli altri. Hanno Anche ladri e farabutti” : “Il caso delle mancate restituzioni del M5S? E’ una vicenda che non mi è piaciuta, perché è una truffa ai danni degli italiani”. Inizia così, a Non E’ L’Arena (La7), il duro attacco sferrato dal segretario del Pd, Matteo Renzi, al M5S. “Loro Hanno restituito 23 milioni di euro in 5 anni” – continua – “e ci Hanno fatto una campagna di comunicazione di valore ben superiore, perché lo Hanno detto dappertutto e in tutte le sedi, raccontando che ...