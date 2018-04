Anche Corbyn rende omaggio a Wenger | “grazie di tutto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018)il leader laburista Jeremy, tifosissimo dell'Arsenal,a Arsene, il tecnico francese che a fine stagione, dopo 22 anni, lascerà la guida del club londinese. "Grazie per tutti i risultati, in un periodo così lungo, per la squadra che amo", scrivesu Twitter, ricordando i tre titoli vinti in questi anni dall'Arsenal in Premier League e le sette FA Cup e la "rivoluzione" attuata danel calcio inglese.