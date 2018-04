Ancelotti | “con proposta giusta felice di tornare ad allenare”

calcioweb.eu

: RT @PagineRomaniste: #Ancelotti: “Contro un #Liverpool così in forma per la #ASRoma sarà dura. I giallorossi visti con il #Barcellona però… - LeoWolf1992 : RT @PagineRomaniste: #Ancelotti: “Contro un #Liverpool così in forma per la #ASRoma sarà dura. I giallorossi visti con il #Barcellona però… - NizarovicNizar : RT @PagineRomaniste: #Ancelotti: “Contro un #Liverpool così in forma per la #ASRoma sarà dura. I giallorossi visti con il #Barcellona però… - PagineRomaniste : #Ancelotti: “Contro un #Liverpool così in forma per la #ASRoma sarà dura. I giallorossi visti con il #Barcellona pe… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Il mio futuro dipende dalle possibilità e dai progetti che mi vengono presentati, non solo da me. Con lasareidiad allenare”. Carlosi esprime così sul suo futuro. In molti vedono l’allenatore emiliano, esonerato lo scorso settembre dal Bayern Monaco, al posto di Arsene Wenger che dopo 22 anni lascerà a giugno la panchina dell’Arsenal. “Wenger ha fatto la storia e questo gli va riconosciuto -aggiungein occasione della conferenza dell’evento ‘Match For Solidarity’ a Ginevra-. Il futuro dei ‘gunners’ lo sanno solo loro”. (AdnKronos) L'articolo: “condiad allenare” sembra essere il primo su CalcioWeb.