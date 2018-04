Analisi Tecnica | Bund Future del 19 04 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 19/04/2018 : Chiusura del 19 aprile Giornata fiacca per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%. Allo stato attuale lo scenario di ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 19/04/2018 : Chiusura del 19 aprile Debole la giornata del 19 aprile per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che porta a casa un calo dello 0,44%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 19/04/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Atene , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 846,8. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 19/04/2018 : Chiusura del 19 aprile Seduta positiva per lo SSE di Shanghai , che avanza bene e porta a casa un +0,84%. Lo status tecnico di medio periodo dell' indice della Borsa di Shanghai ribadisce la trendline ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 19/04/2018 : Chiusura del 19 aprile Sostanziale invarianza per l' indice nipponico , che archivia la seduta con un +0,15%. Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 18/04/2018 : Chiusura del 18 aprile Frazionale rialzo per il derivato sui titoli Tech americani , che mette a segno un modesto profit a +0,22%. Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sull' E-mini Nasdaq ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 18/04/2018 : Chiusura del 18 aprile Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che in chiusura evidenzia un timido -0,1%. Lo status tecnico ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 18/04/2018 : Chiusura del 18 aprile Controllato progresso per il derivato sui principali titoli europei , che chiude in salita dello 0,32%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più ...