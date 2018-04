Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori del concertone del Primo maggio

Concertone Primo Maggio su Rai 3 : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori : Una coppia del tutto inedita condurrà il Concertone del Primo Maggio a Roma, in diretta piazza San Giovanni su Rai 3: Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale (la notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero). Lei, sempre più lanciata sul fronte televisivo, è reduce dal non troppo brillante esperimento di Cyrano al fianco di Massimo Gramellini. Lui, rivelazione del Festival di Sanremo con il tormentone Una ...

Cyrano – L’amore fa miracoli - Rai 3 chiude il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini : Rai 3 sospende Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma con Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini a causa del flop dal punto di vista degli ascolti.

Cyrano - l’amore fa miracoli? Non sempre. Il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini “rischia la chiusura anticipata” : L’amore e i sentimenti, tra Shakespeare e Tinder. Massimo Gramellini e Ambra Angiolini si sono posti un nobile obiettivo, con il loro “Cyrano, l’amore fa miracoli”: portare alcuni “frammenti di un discorso amoroso”, per dirla alla Barthes, in prima serata su RaiTre. Esperimento ambizioso, forse troppo. Tanto che, stando a quanto riportato da Il Giornale, la prossima in onda venerdì potrebbe essere ...

Ambra Angiolini e Pietro Sermonti vanno in Terapia di coppia per amanti nel film in Infinity Premiere fino al 5 aprile : Terapia di coppia per amanti Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono amanti, entrambi sposati e rispettivamente genitori di un figlio. La loro relazione è duratura e passionale, ma molto burrascosa: decidono allora di iniziare una Terapia di coppia per capire se portare avanti una doppia vita o iniziarne una nuova insieme. Si rivolgono così al professor Malavolta (Sergio Rubini) che ha però, anche lui, problemi ...

Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri : ‘Sono innamorata - sono felice’ : “sono innamorata, sono felice, è bello”: Ambra Angiolini si sbottona a proposito della sua relazione con Massimiliano Allegri e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport conferma il suo periodo d’oro dal punto di vista privato. L’attrice è stata intervistata in occasione di Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma di Rai3 che la vede al fianco di Massimo Gramellini a partire da venerdì 23 marzo: “Fa ...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

