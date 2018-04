Amazon | servizio consegna veloce supera 100 mln utenti

Amazon Prime raddoppia (di nuovo) i prezzi : novità sull'abbonamento al servizio Video : Una mail. In poche righe # Amazon , dopo aver ringraziato i suoi utenti per la fedelta' mostrata, li informa di un imminente cambiamento dell'abbonamento Prime . A partire dal 4 aprile 2018 infatti, l'abbonamento ad Amazon Prime , che permette di beneficiare di spedizioni celeri e gratuite, passera' da un costo di 19,99 euro a un costo di 36 euro all'anno, quasi il doppio. Per i clienti gia' Prime invece, l'aumento scattera' con il primo rinnovo ...

Come disdire Amazon Prime in 3 mosse (guida) : qual è il numero verde per il servizio clienti? : Come disdire Amazon Prime oggi stesso 21 marzo? La notizia dell'aumento del prezzo annuale del servizio del noto colosso e-commerce fino a 36 euro ha fatto indignare non pochi italiani che ora pensano anche all'ipotesi di non usufruire più dei benefit dell'abbonamento. Questo include la possibilità di ricevere pacchi in un solo giorno lavorativo, senza costi aggiuntivi, ma pure di accedere a contenuti esclusivi Come serie TV , film e ...