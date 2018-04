Amazon ordina il remake di Utopia di Gillian Flynn | continua la ricerca di una serie tv

Amazon ordina Cortes - miniserie di Steven Spielberg con Javier Bardem : Continua l'impegno di Amazon Prime Video nell'offerta di produzioni originali di alto profilo. L'ultima a essere stata ordina ta dal servizio di video in streaming è Cortes , miniserie di 4 episodi incentrata sulla storia del leggendario condottiero spagnolo Hernan Cortes , scritta dallo sceneggiatore premio Oscar per Schindler's List Steven Zaillian ...

Amazon ordina Cortes - miniserie con Javier Bardem prodotta da Steven Spielberg : La storia dei conquistadores spagnoli, della conquista del Sud America e in particolare di Hernan Cortes saranno al centro di Cortes una miniserie in 4 parti ordinata da Amazon Prime Video con Javier Bardem come protagonista. La Amblin Television di Steven Spielberg produrrà il progetto insieme a Amazon Studios, la sceneggiatura è di Steven Zaillian (The Night Of) sulla base di un vecchio soggetto di Dalton Trumbo.Javier Bardem sarà ...