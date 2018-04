Alps | Innsbruck mondiale | LIVE l' ultima tappa sul circuito iridato

Tour of the Alps 2018 - ultima tappa a Innsbruck! Fabio Aru prova il percorso dei Mondiali di settembre : ultima frazione per quanto riguarda il Tour of the Alps 2018: Thibaut Pinot è in vetta alla classifica della breve corsa a tappe che è andata a sostituire il Giro del Trentino, in tanti però andranno a caccia della maglia ciclamino che oggi sarà indossata dal transalpino della FDJ. Lo spazio per attaccare in quest’ultima fatica c’è sicuramente: 164.2 chilometri da Rattenberg ad Innsbruck, diverse salite e una planimetria che ...